Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Juventus ilk maçta İspanya'da 2-0 kaybettiği Atletico Madrid karşısında Torino'da sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Torino'daki maça Cristiano Ronaldo damga vurdu. Portekizli yıldız yaptığı hat-trick ile Juventus'un çeyrek finale yükselmesini sağladı. Ronaldo 27., 49, ve 86. dakikalarda attığı gollerle adını bir kez daha Şampiyonlar Ligi tarihine yazdırdı. Ayrıca karşılaşmada Juventus'un maçın henüz 4. dakikasında Chiellini'nin attığı gol faul gerekçesiyle iptal edildi.