Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Banvit'in FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Almanya temsilcisi Brose Bamberg'e 88-85 yenilerek elendiği karşılaşmanın hakemlerini eleştirdi.
Banvit Kara Ali Acar Spor Salonu'nda karşılaşmayı izleyen Hidayet Türkoğlu, mücadelenin ardından Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Banvit-Brose Bamberg maçını izliyorum. FIBA, bu hakemlerden utanmalı. FIBA basketbolunu hakemlerin bu yönetimiyle geliştiremeyiz." ifadesini kullandı.
Deplasmandaki ilk maçta 81-79 yenilen Banvit, Sloven Boris Krejic, İtalyan Lorenzo Baldini ve İspanyol Luis Castillo hakem üçlüsünün görev yaptığı rövanş karşılaşmasını da evinde 88-85 kaybederek turnuvaya veda etmişti.