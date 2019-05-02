Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final ilk maçında İngiliz ekibi Arsenal, Emirates Stadyumu’nda İspanyol takımı Valencia’yı konuk etti. Mücadeleye etkili başlayan Valencia, 11. dakikada Diakhaby’nin golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip bu gole cevap vermekte gecikmedi. 18. dakikada Aubameyang’ın pasında topla buluşan Lacazette, şık bir vuruşla skoru 1-1’e getirdi. 25. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Lacazette, İngiliz ekibini 2-1 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona ererken, son sesi 90. dakikada Aubameyang söyledi. Sahadan 3-1 galip ayrılan Arsenal, rövanş için büyük avantaj elde etti.

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 9 Mayıs’ta İspanya’da oynanacak.