Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off finali beşinci maçında deplasmanda Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenen ve seriyi 3-2 kazanan VakıfBank, 2018-2019 sezonu şampiyonu oldu.

İlk sete Eczacıbaşı VitrA iyi başladı. Üçüncü sayıda skoru yakalayan VakıfBank, Zhu Ting ve Sloetjes ile çok etkili ataklar yaparak teknik molayı 12-9 önde geçti. Eczacıbaşı VitrA'nın Boskovic ile yaptığı ataklar bloklara takılınca sarı-siyahlı ekip, üstün oyunu ile seti 25-17 kazandı, 1-0 öne geçti.

İkinci sete VakıfBank etkili ataklarla başladı. Attığı taktik servislerle sayılar bulan sarı-siyahlı ekip, teknik molasını 12-9 önde kapattığı seti 25-18 kazandı ve durumu 2-0'a getirdi.

Üçüncü set, iki takımın karşılıklı ataklarıyla başladı ve 11. sayıya kadar iki ekip birbirine üstünlük kuramadı. VakıfBank, köşeden yaptığı atakla teknik molayı 12-11 önde geçti. Sarı-siyahlılar, Zhu Ting'i smaçlarıyla aradaki farkı açtı ve 18-13 öne geçti. Konuk ekip, seti 25-21, maçı da 3-0 kazanarak seride durumu 3-2 yaptı ve 11. şampiyonluğunu elde etti.

Şampiyon VakıfBank kupasını aldı

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off finali beşinci maçında Eczacıbaşı VitrA'yı 3-0 yenerek seriyi 3-2'ye getiren ve şampiyonluğa ulaşan VakıfBank, kupasını aldı.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan sarı-siyahlı oyuncular, şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Birbirlerine sarılan ve sevinç gözyaşı döken voleybolcular, şampiyonluk coşkusunu taraftarıyla yaşadı.

Ödül töreninde kürsüye ilk olarak sezonu ikinci tamamlayan Eczacıbaşı VitrA'nın oyuncuları geldi. VakıfBanklı voleybolcuların alkışları eşliğinde kürsüdeki yerini alan turuncu-beyazlı oyunculara madalyaları takdim edildi.

Daha sonra kürsüye şampiyon VakıfBank'ın oyuncuları çıkarken, sarı-siyahlı ekibe şampiyonluk kupasını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.