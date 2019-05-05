Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş'ta ilk 11 belli oldu. Siyah-beyazlı forma altında bugüne kadar 299 resmi maça çıkan Necip Uysal, Galatasaray deplasmanında da ilk 11'de sahaya çıkacak. Süper Lig tarihinde 6 farklı takımla 299 kez sahaya çıkan Burak Yılmaz da, bugün Beşiktaş forması altında Galatasaray'a karşı Süper Lig'deki 300. maçına çıkacak. Burak 299 maçta 175 gol atmıştı. Beşiktaş'ın 11'i şu şekilde:
"Karius - Gökhan Gönül, Vida, Mirin, Caner - Atiba, Necip - Lens, Dorukhan, Ljajic - Burak Yılmaz."
Beşiktaş'ın 11'i belli oldu
05.05.2019 - 18:03 | Son Güncelleme: 05.05.2019 - 18:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ın Galatasaray karşısında sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu. Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Galatasaray karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak. Necip Uysal bu maçla birlikte siyah-beyazlı formayla 300. maçında boy gösterecek.
Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray deplasmanında boy gösterecek olan Beşiktaş'ta ilk 11 belli oldu. Siyah-beyazlı forma altında bugüne kadar 299 resmi maça çıkan Necip Uysal, Galatasaray deplasmanında da ilk 11'de sahaya çıkacak. Süper Lig tarihinde 6 farklı takımla 299 kez sahaya çıkan Burak Yılmaz da, bugün Beşiktaş forması altında Galatasaray'a karşı Süper Lig'deki 300. maçına çıkacak. Burak 299 maçta 175 gol atmıştı. Beşiktaş'ın 11'i şu şekilde:
Etiketler : Beşiktaş,
622397 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/622397.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
31
18
9
4
45
18
27
63
2
Galatasaray
30
17
9
4
62
29
33
60
3
Beşiktaş
30
17
8
5
66
39
27
59
4
Trabzonspor
30
15
8
7
53
39
14
53
5
Alanyaspor
30
12
6
12
32
35
-3
42
6
Antalyaspor
30
12
6
12
34
47
-13
42
7
Malatyaspor
30
11
8
11
41
40
1
41
8
Çaykur Rizespor
30
9
12
9
41
41
0
39
9
Konyaspor
30
8
14
8
33
33
0
38
10
Kasımpaşa
30
11
5
14
48
53
-5
38
11
Sivasspor
31
9
10
12
41
45
-4
37
12
Kayserispor
30
9
10
11
29
41
-12
37
13
Ankaragücü
30
10
6
14
31
46
-15
36
14
Fenerbahçe
30
7
13
10
35
41
-6
34
15
Göztepe
30
9
3
18
28
37
-9
30
16
Bursaspor
30
5
15
10
25
34
-9
30
17
Erzurum BB
30
6
11
13
31
39
-8
29
18
Akhisar Bld.Spor
30
6
7
17
30
48
-18
25
1. Hafta Maçları
10.8.2018
Mke Ankaragücü 1 - 3 Galatasaray
11.8.2018
Sivasspor 1 - 0 Alanyaspor
11.8.2018
Çaykur Rizespor 2 - 3 Kasımpaşa
11.8.2018
Fenerbahçe 2 - 1 Bursaspor
12.8.2018
Atiker Konyaspor 3 - 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
12.8.2018
Medipol Başakşehir Fk 2 - 0 Trabzonspor
12.8.2018
Beşiktaş 2 - 1 Akhisarspor
12.8.2018
Göztepe 1 - 3 Yeni Malatyaspor
13.8.2018
Kayserispor 2 - 0 Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
31
21
4
6
47
23
24
67
2
Denizlispor
31
18
9
4
53
30
23
63
3
Hatayspor
32
17
10
5
53
22
31
61
4
Osmanlıspor
32
17
5
10
42
24
18
56
5
Altınordu
32
15
9
8
46
30
16
54
6
Gazişehir Gaziantep
31
15
8
8
52
27
25
53
7
Adana Demirspor
31
15
7
9
46
34
12
52
8
Ümraniye
32
14
10
8
41
32
9
52
9
Boluspor
32
13
7
12
38
36
2
46
10
Altay
32
11
11
10
47
37
10
44
11
İstanbulspor
32
9
13
10
40
40
0
40
12
Balıkesirspor
31
11
7
13
35
38
-3
40
13
Eskişehirspor
32
9
8
15
42
60
-18
35
14
Adanaspor
32
8
10
14
37
45
-8
34
15
Giresunspor
31
6
12
13
28
39
-11
30
16
Afjet Afyonspor
32
6
8
18
35
53
-18
26
17
Elazığspor
32
6
7
19
38
59
-21
25
18
Karabükspor
32
0
3
29
9
100
-91
0