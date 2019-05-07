Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Liverpool Barcelona canlı izle, Liverpool Barcelona şifresiz izle, Liverpool Barcelona maçı şifresiz kanal, Liverpool Barcelona canlı skor... Şampiyonlar Ligi yarı finalinde iki dev, Liverpool ve Barcelona karşı karşıya geliyor! İlk karşılaşmadan 3-0 mağlup ayrılan Liverpool, evinde imkansızı başarmak için sahaya çıkıyor! Cüneyt Çakır'ın yöneteceği karşılaşma hangi kanalda, saat kaçta? Liverpool Barcelona maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

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LİVERPOOL BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Liverpool Barcelona karşılaşması bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı yukarıda paylaştığımız linkten canlı olarak takip edebilir, ücretli üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

LİVERPOOL BARCELONA 11'LER

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Fabinho, Milner, Henderson, Mane, Shaqiri, Origi

Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Pique, Lenglet, Alba, Busquets, Rakitic, Vidal, Messi, Suarez, Coutinho

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Barcelona ile kozlarını paylaşan Liverpool, ilk maçta sahadan 3-0’lık hezimet ile ayrılmıştı. Kırmızılılar bu kez ise rövanş mücadelesinde Katalan devini konuk edecek. Mohamed Salah ve Roberto Firmino’nun sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak olmaları nedeniyle finale çıkma şansını çok büyük şansa bırakan Merseyside temsilcisi, imkansızı başarmayı deneyecek.

Dembele ve Rafinha haricinde eksiği bulunmayan Barça ise Lionel Messi önderliğinde bir sürpriz yaşanmaması için elinden geleni yapacak. Karşılaşmayı ise gururumuz Cüneyt Çakır yönetecek.

‘En iyileri kaybettik’

Dev kapışmadan önce ise Liverpool’un menaceri Jurgen Kloop, Salah ve Firmino’nun sakatlığını öğrenmesinin ardından adeta şok geçirdi. Basın toplantısında konuşan tecrübeli çalıştırıcı, “Rövanş öncesi hiç beklemediğimiz bir durum ile karşı karşıyayız. Dünyanın iyi iki golcüsünü kaybettik. Tüm gücümüzü ortaya koymak zorundayız. Barcelona ile oynuyoruz işimiz çok zor” dedi.