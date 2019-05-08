Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ajax Tottenham canlı izle, Ajax Tottenham şifresiz izle, Ajax Tottenham canlı skor, Ajax Tottenham kaç kaç, Ajax Tottenham maçı şifresiz kanallar... Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Ajax, evinde Tottenham'ı ağırlıyor. İlk maçta, deplasmanda 1-0'lık galibiyet ile evine avantajlı dönen Ajax, elinde tuttuğu avantajı koruyarak adını finale yazdırmak istiyor. Peki, Ajax - Tottenham maçı hangi kanalda, saat kaçta? Merakla beklenen maça dair detaylar haberimizde

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AJAX TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Johan Cruyff (Amsterdam) Arena'da bu akşam oynanacak ve saat 22:00'de başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı yukarıda paylaştığımız linkten canlı olarak takip edebilir, ücretli üyelik karşılığında ise canlı olarak izleyebilirsiniz.

AJAX TOTTENHAM MUHTEMEL 11'LER

Ajax: Onana, Veltman, Ligt, Blind, Tagliafico, Schöne, Jong, Beek, Neres, Ziyech, Tadic

Tottenham: Lloris, Trippier, Alderweireld, Vertonghen, Rose, Eriksen, Wanyama, Sissoko, Delle Alli, Heung-Min, Lucas Moura