Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yenen İstikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, geriye düştükleri bir maçtan galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, maçın başında Deniz Türüç'ün oynadığı kanattan etkili geldiklerini ve iyi ortalar yapmalarına rağmen golü bulamadıklarını belirtti.

İlerleyen dakikalarda geriye düşmelerine rağmen oyuncularının bu duruma iyi reaksiyon gösterdiğini ifade eden Karaman, "Golü tam da çalıştığımız konudan yedik. Sol ayakla yapılan tehlikeli ortaları biliyorduk. İyi bir baskı yapsak orta gelemeyecek ama futbol hata oyunu 1-0 geriye düştük." dedi.

Rakibin 10 kişi kalmasının ardından oyunun tüm hakimiyetinin kendilerine geçtiğini dile getiren Kaman, şunları kaydetti: "Maçın devamında rakibin 10 kişi kalması, tamamen oyun üstünlüğünün bize geçmesini sağladı. İkinci yarı Gyan ve Mensah'ın oyuna girmesi, rakibin de 10 kişi kalıp geriye yaslanmasıyla bütün oyun inisiyatifini elimize geçirdik ve istediğimiz golleri de bulduk. Bunun için çok mutluyuz. 40 puan, önemli bir puan. Kalan iki maçımızı da en iyi şekilde, Kayseri'ye yakışır seviyede tamamlamayı hedefliyoruz. Ben lige Kasımpaşa maçıyla başladım ve yine bir Kasımpaşa maçı sonrası 40 puana ulaştık. Tüm zorluklara rağmen büyük mücadele vererek bizi 40 puana ulaştıran futbolcularıma Kayseri şehri adına teşekkür ediyorum."