Süper Lig’de topladığı 42 puanla 8’inci sırada bulunan Antalyaspor’un gollerinin yarısından fazlasını forvet oyuncuları Senegalli Soulaymane Doukara ve Mevlüt Erdinç attı. Sezon başında Medipol Başakşehir’den kiralanan 32 yaşındaki Mevlüt Erdinç 9, Osmanlıspor’dan 13 ay önce kırmızı-beyazlılara transfer olan Doukara 10 gol kaydetti. Bu iki futbolcunun gol atamadığı maçlarda Antalyaspor kazanmakta zorlandı.
Kırmızı-beyazlıların diğer golleri Hakan Özmert (4), Diego (3), Chico (2), Sangare (2), Serdar Özkan (2), Amilton (1), Yekta Kurtuluş (1) ve devre arasında takımdan ayrılan Maicon (1) kaydetti.
Antalyaspor'u, Doukara ve Mevlüt Erdinç sırtladı
13.05.2019 - 16:45 | Son Güncelleme: 13.05.2019 - 16:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Spor Toto Süper Lig’de Antalyaspor’u Doukara ve Mevlüt Erdinç sırtladı.
Süper Lig’de topladığı 42 puanla 8’inci sırada bulunan Antalyaspor’un gollerinin yarısından fazlasını forvet oyuncuları Senegalli Soulaymane Doukara ve Mevlüt Erdinç attı. Sezon başında Medipol Başakşehir’den kiralanan 32 yaşındaki Mevlüt Erdinç 9, Osmanlıspor’dan 13 ay önce kırmızı-beyazlılara transfer olan Doukara 10 gol kaydetti. Bu iki futbolcunun gol atamadığı maçlarda Antalyaspor kazanmakta zorlandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : antalyaspor,Doukara,mevlüt erdinç,
624151 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/624151.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
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Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
32
19
9
4
67
31
36
66
2
Başakşehir
32
19
9
4
47
19
28
66
3
Beşiktaş
31
17
8
6
66
41
25
59
4
Trabzonspor
32
16
9
7
59
43
16
57
5
Malatyaspor
32
13
8
11
46
41
5
47
6
Konyaspor
32
9
15
8
39
37
2
42
7
Alanyaspor
31
12
6
13
34
39
-5
42
8
Antalyaspor
32
12
6
14
35
52
-17
42
9
Çaykur Rizespor
32
9
13
10
45
46
-1
40
10
Fenerbahçe
32
9
13
10
40
43
-3
40
11
Kayserispor
32
10
10
12
33
46
-13
40
12
Sivasspor
32
9
11
12
44
48
-4
38
13
Kasımpaşa
32
11
5
16
50
58
-8
38
14
Ankaragücü
32
10
7
15
34
50
-16
37
15
Göztepe
32
10
4
18
35
41
-6
34
16
Bursaspor
32
6
15
11
26
36
-10
33
17
Erzurum BB
32
7
11
14
34
42
-8
32
18
Akhisar Bld.Spor
32
6
7
19
31
52
-21
25
1. Hafta Maçları
10.8.2018
Mke Ankaragücü 1 - 3 Galatasaray
11.8.2018
Sivasspor 1 - 0 Alanyaspor
11.8.2018
Çaykur Rizespor 2 - 3 Kasımpaşa
11.8.2018
Fenerbahçe 2 - 1 Bursaspor
12.8.2018
Atiker Konyaspor 3 - 2 Büyükşehir Belediye Erzurumspor
12.8.2018
Medipol Başakşehir Fk 2 - 0 Trabzonspor
12.8.2018
Beşiktaş 2 - 1 Akhisarspor
12.8.2018
Göztepe 1 - 3 Yeni Malatyaspor
13.8.2018
Kayserispor 2 - 0 Antalyaspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Gençlerbirliği
33
22
4
7
49
26
23
70
2
Denizlispor
33
20
9
4
62
30
32
69
3
Hatayspor
33
18
10
5
54
22
32
64
4
Osmanlıspor
33
18
5
10
45
25
20
59
5
Altınordu
33
16
9
8
49
30
19
57
6
Gazişehir Gaziantep
33
16
8
9
54
30
24
56
7
Adana Demirspor
33
16
7
10
48
35
13
55
8
Ümraniye
33
14
10
9
42
35
7
52
9
Boluspor
33
13
7
13
38
39
-1
46
10
Altay
33
11
11
11
48
40
8
44
11
İstanbulspor
33
10
13
10
43
41
2
43
12
Adanaspor
33
9
10
14
40
45
-5
37
13
Eskişehirspor
33
9
8
16
42
63
-21
35
14
Balıkesirspor
33
11
7
15
36
42
-6
34
15
Giresunspor
33
7
12
14
29
40
-11
33
16
Afjet Afyonspor
33
7
8
18
36
53
-17
29
17
Elazığspor
33
6
7
20
38
60
-22
25
18
Karabükspor
33
0
3
30
9
106
-97
0