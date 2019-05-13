Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Alanyaspor canlı izle, Beşiktaş Alanyaspor şifresiz izle, BJK Alanya canlı skor, BJK Alanya maçı canlı izle, BJK Alanya maçı bein sports izle... Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş, evinde Alanyaspor'u ağırlıyor. Bitime son iki hafta kala şampiyonluk umutlarını kaybetmemek için kazanmak zorunda olan siyah beyazlılar, mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkıyor. Alanyaspor ise deplasmanda kazanarak 5.'lik şansını devam ettirme amacında. Beşiktaş Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Merak edilenler haberimizde

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BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Vodafone Park’ta bu akşam saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. beIN SPORTS 1 HD'den canlı yayınlanacak maçı yukarıda paylaştığımız linkten canlı olarak takip edebilir, aynı zamanda ücretli üyelik karşılığında canlı olarak izleyebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Karius, Adriano, Vida, Mirin, Caner, Quaresma, Atiba, Dorukhan, Ljajic, Kagawa, Burak

Alanyaspor: Haydar, Cenk, Welinton, Caulker, N’Skala, Ceyhun, Ozan, Villafanez, Efecan, Djalma, Cisse

5 oyuncu sarı kart ceza sınırında

Beşiktaş’ta, gelecek haftaki Trabzonspor maçı öncesi 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte Burak Yılmaz, Ricardo Quaresma, Domagoj Vida ve Jeremain Lens kart görürse, 33. haftadaki Trabzonspor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Bu arada Galatasaray karşılaşmasında sakatlanan ve sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen Gökhan Gönül de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Alanyaspor ile 6. randevu

Beşiktaş ile Alanyaspor, Süper Lig’de yarın 6. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 5 maçtan 4’ünü siyah-beyazlılar kazandı, sezonun ilk yarısında Alanya’daki müsabaka 0-0 sona erdi. Beşiktaş’ın 11 golüne, Alanyaspor 3 golle yanıt verdi.