Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas'ta oynanan finalde Akhisarspor'u 3-1 yenen Galatasaray 18. kez kupayı kazandı. Akhisarspor'un golünü 56. dakikada Elvis Manu atarken Galatasaray'ın gollerini 80. dakikada penaltıdan Sinan Gümüş, 88. dakikada Feghouli ve 90+4'te Diagne attı.Galatasaray'da 65. dakikada Diagne bir penaltı kaçırdı. Sarı-kırmızılı takımın kazandığı ikinci penaltı sonrası Akhisarsporlu Lopes art arda iki sarı kart görüp kırmızı kartla oyundan atıldı. Bu karar sonrası Akhisarspor'da birçok futbolcu sarı kart gördü. Kalan bölümde sürekli gerginlikler yaşandı. Maçın son düdüğünün ardından da Akhisarsporlu oyuncular hakeme yoğun bir şekilde itiraz etti. Türkiye Kupası'nda 23. kez final oynayan Galatasaray kupayı 18. kez müzesine götürdü.

Akhisarspor 1-3 Galatasaray

90+4 Diagne ile Galatasaray skoru 3- 1'e yükseltti Maçın sonuna 7 dakika eklendi 90' Akhisarspor'da Zeki kenara geldi, Cikalleshi oyunda Zeki Yavru - Sokol Cikalleshi 89' Gol sonrası formasını çıkaran Feghouli sarı kart gördü Sarı Kart - Sofiane Feghouli 88' GOL! Feghouli attı! Galatasaray öne geçiyor Gol - Sofiane Feghouli Oyuncu Değişikliği 87' Akhisarspor'da Güray kenara geldi, Bokila oyunda Güray Vural - Jeremy Bokila Pozisyon 86' Diagne'nin ceza yayından şutunu Fatih çıkardı, dönen topa Sinan vurdu, aut. Pozisyon 85' Mariano'nun uzaktan şutunda top direğin yanından dışarı gitti. Pozisyon 84' Belhanda'nın pasında Feghouli'nin topuk pasına Diagne hareketlenmek istedi ancak dokunamadı. 83' Barbosa'nın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Muslera çıktı ve aldı topu. Sarı Kart 81' Akhisarspor'da Güral Vural da sarı kart gördü Sarı Kart - Güray Vural Sarı Kart 81' Gol sonrası kaleci Fatih Öztürk sarı kart gördü Sarı Kart - Fatih Öztürk Deplasman Golü 80' GOL! Sinan Gümüş penaltıyı gole çevirdi. finale denge geliyor Gol - Sinan Gümüs İkinci Sarı 78' Hakeme itirazını sürdüren Lopes ikinci sarıyı gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Akhisarspor 10 kişi İkinci Sarı - Miguel Lopes Sarı Kart 78' Akhisarsporlu futbolcular hakeme itiraz ediyor. Miguel Lopes sarı kart gördü Sarı Kart - Miguel Lopes Penaltı 77' Galatasaray, VAR incelemesi sonrası bir penaltı daha kazandı. Pozisyon 77' Hakem Suat Arslanboğa pozisyonu izleyecek. VAR'dan izle uyarısı geldi. Pozisyon 76' Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Diagne seken topu almak isterken yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi. Oyuncu Değişikliği 75' Galatasaray'da Selçuk kenara geldi, Donk oyunda Selcuk Inan - Ryan Donk Pozisyon 73' Feghouli sağ çaprazdan ceza alanına sokulup sol ayağıyla vurdu, top dışarı gitti. Pozisyon 71' Selçuk'un sağdan kullandığı köşe vuruşunda Fatih çıktı ve topu aldı. Pozisyon 70' Selçuk'un uzaktan şutunda savunmaya çarpan top kaleciyi yanılttı ancak dışarı gitti. Oyuncu Değişikliği 67' Galatasaray'da Ndiaye kenara geldi, Sinan Gümüş oyunda Badou Ndiaye - Sinan Gümüs Kaçan Penaltı 65' Diagne'nin kullandığı penaltıyı kaleci Fatih çıkardı! Pozisyon 65' Pozisyonun VAR kontrolü yapıldı. Diagne topun başına geçiyor Penaltı 63' Soldan ceza alanına giren Linnes yerde kaldı, hakem penaltıyı işaret etti. Oyuncu Değişikliği 60' Akhisarspor'da Vrsajevic kenara geldi, Aykut oyunda Avdija Vrsajevic - Aykut Ceviker 57' Galatasaray yarı sahasında topu alan Güray rakibini çalımlayıp ceza alanına girdi, yerden ortasında Manu topu ağlara gönderdi. Ev Sahibi Golü 56' GOL! Elvis Manu attı! Akhisarspor finalde öne geçiyor... Gol - Elvis Manu 53' Akhisarspor gole çok yaklaştı! Zeki'nin ortasında Lopes'in uygun durumda kafa vuruşu yandan dışarı gitti. Pozisyon 51' DİREK! Ceza alanı önündeki kalabalık savunmanın içine giren Onyekuru'nun plase vuruşunda top direkten dönüp Fatih'in kucağına geldi. 48' Vrsajevic'in sağdan ortasında Luyindama topu kale sahasından uzaklaştırdı Maç Başladı 46' Sivas'ta ikinci yarı başladı Devre Arası Finalde ilk yarı sona erdi Sarı Kart 45' Linnes'e sert giren Vrsajevic sarı kart gördü Sarı Kart - Avdija Vrsajevic Pozisyon 45' İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi

45' Linnes'e sert giren Vrsajevic sarı kart gördü Sarı Kart - Avdija Vrsajevic

Pozisyon 45' İlk yarının sonuna 1 dakika ilave edildi

Pozisyon 43' Vrsajevic'in sağdan ortasında Manu'ya gelen topu Muslera aldı

Pozisyon 39' Onyekuru yay üzerinden kaleyi denedi, top üstten auta gitti.

Pozisyon 36' Ndiaye'nin pasında savunma arkasına sarkan Diagne gol vuruşu yaparcakken yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem oyunu devam ettirdi. Caner'den çok kritik müdahale

Pozisyon 34' Güray'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda Belhanda ön direkte topu karşıladı.

Pozisyon 33' Rotman'ın pasında savunma arkasına hareketlenen Manu ceza alanına girerken vurdu, Luyindama son anda yetişti. Ona çarpan top dışarı çıktı. Korner

Pozisyon 29' Selçuk'un sağdan kullandığı köşe vuruşunda Diagne'nin kafa vuruşu az farkla auta gitti.

Pozisyon 28' Selçuk'un soldan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken top ters kanattan dışarı gitti.

Pozisyon 27' Linnes'in soldan ortasında Feghouli penaltı noktasından vurdu, savunmaya çarpan top kornere gitti.

Pozisyon 25' Selçuk'un ceza alanına gönderdiği serbest vuruşta top doğrudan auta gitti.

Sarı Kart 24' Onyekuru hücuma çıkarken onu faulle durduran Rotman sarı kart gördü Sarı Kart - Rajko Rotman

21' Sissoko'nun ara pasında Güray sol çaprazdan vurdu, top Muslera'dan döndü. Sonrasında ofsayt bayrağı havada

Pozisyon 14' Feghouli'nin sağdan ortasında Diagne'ye gelen topu Caner kafayla uzaklaştırdı.

Pozisyon 11' Belhanda'nın ara pasında Onyekuru karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı havada.

Pozisyon 9' Barbosa'nın sağdan ortasında bu kez Galatasaray kale sahasında topa kimse dokunamadı.

Pozisyon 7' Mariano'nun sağdan ortasında kaleye paralel giden topa kimse dokunamadı. Aut.

Pozisyon 5' Galatasaray gole yaklaştı! Onyekuru'nun pasıyla ceza alanı solundan sıfıra inen Linnes içeri çevirdi, Diagne'nin vuruşunda savunmaya çarpan top dışarı gitti ancak hakem autu işaret etti.

Pozisyon 3' Barbosa'nın soldan ortasında Barbosa önünde kalan topa vurmak isterken yerde kaldı, Akhisarsporlu futbolcular penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

Maç Başladı 1' Final başladı! İki takıma da başarılar...