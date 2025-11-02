İstanbullular dikkat! Tramvay seferlerine bugünlük düzenleme geldi
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
İstanbul Maratonu dolayısıyla T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler saat 17.00'ye kadar Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapılacak.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, 47. İstanbul Maratonu nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler saat 17.00'ye kadar Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapılacak.
YARIŞMACILARA ÜCRETSİZ
Açıklamada, "Maratona katılacak yolcularımız saat 17.00'ye kadar göğüs numaralarını ve görevli kartlarını göstererek hatlarımızı ücretsiz kullanabilirler. Maratona katılacak tüm sporseverlere başarılar dileriz." denildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş