İstanbullular dikkat! Tramvay seferlerine bugünlük düzenleme geldi

İstanbullular dikkat! Tramvay seferlerine bugünlük düzenleme geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İstanbullular dikkat! Tramvay seferlerine bugünlük düzenleme geldi
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Maratonu dolayısıyla T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler saat 17.00'ye kadar Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapılacak.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, 47. İstanbul Maratonu nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler saat 17.00'ye kadar Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapılacak.

YARIŞMACILARA ÜCRETSİZ

Açıklamada, "Maratona katılacak yolcularımız saat 17.00'ye kadar göğüs numaralarını ve görevli kartlarını göstererek hatlarımızı ücretsiz kullanabilirler. Maratona katılacak tüm sporseverlere başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

