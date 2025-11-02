İstanbullular dikkat! Tramvay seferlerine bugünlük düzenleme geldi

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, 47. İstanbul Maratonu nedeniyle, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferler saat 17.00'ye kadar Beyazıt-Bağcılar istasyonları arasında yapılacak.

YARIŞMACILARA ÜCRETSİZ

Açıklamada, "Maratona katılacak yolcularımız saat 17.00'ye kadar göğüs numaralarını ve görevli kartlarını göstererek hatlarımızı ücretsiz kullanabilirler. Maratona katılacak tüm sporseverlere başarılar dileriz." denildi.