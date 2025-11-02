Maçın kaybedeni Galatasaray | Spor yazarları derbi için ne dedi?

Süper Lig'in 11'inci haftası kritik karşılaşmalara ev sahipliği yapıyor. Haftanın ilk derbisinde lider Galatasaray, Trabzonspor'u RAMS Park'ta konuk etti. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Spor yazarları, maçın ardından iki ekibin performansını ve maçın genel değerlendirmesini köşelerine taşıdı. İşte 90 dakikanın yorumu...

MAÇIN HAKKI BERABERLİKTİ

Ben uzun yıllardır böyle bir Galatasaray-Trabzonspor maçı izlememiştim. Karşılıklı tehlikeler, iki takımda sivrilen oyuncular -Oulai ve Torreira gibi- kaleciler deseniz, ikisi de süper… Hâl böyle olunca da Cahit kardeşimin yazıyı aldığı 87. dakikaya kadar hâlâ skor tabelası 0-0 duruyordu! Trabzonspor’un yenilerinden Oulai’yi çok beğendim. Çok can yakar.

Trabzonspor takım kaptanı Savic’i sakatlığı sebebiyle kaybettikten sonra bizim Ömer Üründül kardeşim beni arayıp 'Trabzonspor bunun bedelini fena öder' dedi. Ama takım savunması iyiydi.

Bu arada Fatih Tekke hocanın sıfırdan kurdu diyebileceğimiz bu takım, dün akşam da anlaşılan o ki, yukarıdaki mücadelesine aynı inat ve iddiayla devam edecek. Lider Galatasaray ise sahasında en yakın takipçisine bir galibiyet tattırmamakla bir sonraki gün oynanacak derbiyi düşünerek yatağa girdi. (Kemal Belgin - Türkiye Gazetesi)

FATİH TEKKE'NİN DOĞRULARI FAZLAYDI

Saha, seyirci, tecrübe, maliyet, yıldız oyuncu sayısı hepsi G.Saray’dan yanaydı. Kazanan, şampiyonluk yolunda çok ciddi bir adım atmış olacaktı.İlk yarının ilk bölümüne Trabzonspor, ikinci bölümüne G.Saray oyuna hâkimdi. Duran toplar dışında pozisyon seyredemedik. Akan oyundakiler de ofsayt çıktı.

Fatih Tekke’nin sahaya sürdüğü kadro öyle bir puana tav olacak bir kadro değildi. İç sahada bir Anadolu takımına karşı mesela geçen hafta Eyüpspor maçına başlayan on birdi. Bunun da meyvesini aldılar. G.Saray kalesinden hiç uzakta kalmadılar. Yarı sahalarına hapsolmadılar. Bol korner kullandılar! Uğurcan’ı zorlayan atakları oldu.

Pina bir sağ bek değil, kanadı kullanan ofansif bir oyun ortaya koydu. Diğer kanatta Zubkov, çok pozisyon buldu, Uğurcan ve direğe takıldı. Fatih Tekke’nin cesaretini, son 15 dakikada Okan Buruk da gösterdi. Netice alamadı. (Ömer Faruk Ünal - Türkiye Gazetesi)

RAKİBİNİ ÇÖZECEK FORMÜLÜ ÜRETEMEDİ

Trabzon'un savunmasını fazla öne çıkarmaması ve pozisyon hatası yapmaması zaten pas almakta zorlanan Osimhen'in pozisyon üretmesini zorlaştırdı. Nijeryalı yıldızın tek etkili vuruşu, direkten dönen kafa şutuydu. Galatasaray'ın hâlâ geniş bir kadrosu olduğuna inanmıyorum. Okan hoca, uzun süre elinde sahaya sürecek yeterli oyuncu olmadığı için Yunus'u etkisiz olmasına rağmen değiştiremedi. Galatasaray, Trabzon'u çözecek formülü üretemedi. Trabzon ise Zubkov ile Uğurcan'ı tehdit eden pozisyonlar üretti. Galatasaray adına en iyi oynayan futbolcular Torreira, Lemina ve kaleci Uğurcan oldu. Trabzonspor ise takım olarak Galatasaray maçına kafaca iyi hazırlanmış. Çünkü iyi mücadele ettiler. Galatasaray, Beşiktaş'tan sonra Trabzon'a da evinde takıldı. (Levent Tüzemen - Sabah)

İKİ TAKIMIN KANATLARI DA ÇALIŞMADI

Fatih Tekke'nin bu takımdaki emeği ortada. Oulai ve Folcarelli ikilisi şampiyonluk sezonundan beri en iyi orta saha. Sorunları ise kanat performansı. Aynı Galatasaray gibi onlar da kanat forvetlerinden istediğini alamadı. Barış ne oynadıysa Muçi de o kadar. İlkay'ın kalitesinin arandığı ortada. Kulübeden gelenlerin inandırıcılığı yok. Ahmed ve Yusuf yollanmalı. Onana'nın tecrübesinin verdiği güven, Uğurcan'ın köşeden çıkardığı top, iki takımın da birer direkten topu. Sadece Savic'in sakatlığı 2-3 dakika sürmüşken Cihan Aydın'ın +4 eklemesi 'bitse de kurtulsam' kararı. Maçın hakkı beraberlikti. Galatasaray adına bardağın boş tarafında Beşiktaş'tan sonra Trabzon maçında da yakılan 2 puan var. (Bülent Timurlenk - Sabah)

BARIŞ ALPER DİKİŞİ GALATASARAY'DA TUTMAZ

Sarı-kırmızılıların çarşamba gecesi Ajax maçı olduğundan herhalde onlar da biraz tam gaz oynamadı. Bu konuda fazla bir şey söyleyemezsiniz. Çünkü Ajax maçından alacakları bir galibiyet Şampiyonlar Ligi’ndeki yolu açacak. Orası çok önemli. O maçların tekrarı yok. Burada puan da kaybetsen telafi etme şansın var. Trabzonspor eksiklerine rağmen iyi yolda ve bu sezon iyi işler yapacağa benziyor. Barış Alper dikişi Galatasaray’da tutmaz. Seyirci ile bir türlü barışamadı. Galatasaray da ondan gelecek parayı bir daha bulamaz herhalde. Hakem birkaç sarı kartı atladı. Mümkün olduğu kadar az kullanmaya çalıştı. Kırmızı da yüzde yüz doğruydu. VAR’a bırakmaması kendisine artı yazdı. (Erman Toroğlu - Sözcü)

TRABZONSPOR İSTEDİĞİNİ ELDE ETTİ

Sonuçta Trabzonspor istediğini elde etti. Ayrıca son 6 resmi maçtır Galatasaray'a kaybediyordu ve o tılsımı bozmuş oldu. Trabzonspor ikinci yarıda fizikten düştü. Büyük beklenti olan Onuachu çok verimsizdi. Birkaç kritik top kaybetse de genç yetenek Oulai müthiş bir yıldız olma yolunda. Okan Buruk, tahmin ettiğim gibi gol gelmeyince İcardi ile çift santrfora döndü. Şansına çok güvendiğinden bir de Ahmed Kutucu hamlesi yapayım dedi. Ahmed de oyuna girer girmez az kalsın gol attırıyordu. Lemina çok iyi oynadı. Aynı Onuachu gibi Osimhen de performansıyla beklentileri karşılayamadı. (Ömer Üründül - Sabah)

RAKİP KALE ÖNÜNDE HOVARDALIK YAPTILAR

İkinci yarıda daha çok kazanmak isteyen bir Galatasaray, skoru korumak isteyen Trabzonspor vardı. Nitekim Galatasaray çok net fırsatlar da buldu ancak rakip kale önünde hovardalık yaptılar. Daha çok kontratak düşünen Trabzonspor'un çok net iki fırsatı vardı. Zubkov'un direkten dışarı giden şutundan önce yaptıkları harikaydı. Maçın son bölümünde 10 kişi kalan Trabzonspor için işler çok daha zordu. Bazen daha iyi olsun diye yaptığınız oyuncu değişiklikleri böyle ters tepebiliyor. Hakemleri eleştirebileceğim küçük hataları olsa da dün onları daha özgüvenli gördüm. (Engin Verel - Akşam)

MAÇIN KAYBEDENİ GALATASARAY

Sarı-kırmızılılar evinde 2 puan bıraktı.. Dolayısıyla maçın kaybedeni Galatasaray oldu... Osimhen çok topla buluşmadı, Sane verimsizdi. Yunus ve Barış vasattı.. Barış'ın kestiği tüm toplar etkisizdi.. Yunus'un oynayıp oynamadığı bile belli değildi.. Barış'a gösterilen tepki gereksizdi.. Trabzonspor'da ise her pozisyonda Zubkov vardı.. Merkezi iyi kapattılar.. Onana, Uğurcan'ı unutturmuş.. Adam güven veriyor tartışmasız!.. Trabzonspor'un en zayıf halkası Muçi idi.. Ama Tekke'nin de ona sınırsız destek olduğunu görüyoruz.. Özetle iki takım 1'er puanı hak etti. Hakemlerin bahis skandalının konuşulduğu böyle günlerde bir büyük maça çıkıp yönetmek de kolay değildi. Cihan Aydın'ı başarılı buldum. (Murat Özbostan - Sabah)