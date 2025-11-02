Adaletli sonuç!

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray ve Trabzonspor…

İlk 10 haftada ligin zirvesinde yer alan iki takım yenişemedi! Ve bana göre adil bir sonuç oldu.

Tutanların iyi performansı, atanların gününde olmaması bu zemini hazırladı.

Maçın sonucunu ‘tutanların’ son derece motive, konsantre ve üst düzey kurtarışları hazırladı.

Uğurcan ve Onana başarılı performanslar göstererek öne çıktı.

İki takımın tecrübeli tutanları kritik anlarda, tehlikeli pozisyonlarda ön plana çıktı. Özellikle Onana, önce Osimhen sonra İcardi’nin vuruşlarında alkış aldı! Uğurcan da kanattan gelen ortada Zubkov’un kafasında müthiş uzandı!

En ciddi rakip

Trabzonspor zaten bu maça gelene kadar takım olarak Galatasaray ile rekabet edecek tek rakip görüntüsüne sahipti!

Kora kor oynadı, pozisyona girdi, savaştı ve Liverpool ile Bodo’nun eli boş döndüğü deplasmandan hak ederek 1 puanı aldı!

Galatasaray’da aksayan noktalar vardı! Yunus Akgün tutuktu, Barış Alper çok mücadele edip savaştı ama üretmekte, verimlilikte zayıftı! Trabzonspor ise Davinson ile Singo’nun yokluğunda

Onuachu’nun konforunu yaşayamadı!

Tekke’ye alkış

Kaybeden değil de günün kazananı derseniz, elbette cevap Trabzonspor olur!

Trabzonspor öz güven kazanıp ‘Ben bu yarışta sonuna kadar varım’ mesajını vermiş oldu. Fatih Tekke Hoca’yı ayrı alkışlamak, tebrik etmek lazım!

Karadeniz’in hırçın fırtınasını zamanla daha deli estireceğinin mesajını bu maçta verdi!

Maçın adamı: Onana ve Uğurcan