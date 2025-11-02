Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Adaletli sonuç!

Adaletli sonuç!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Adaletli sonuç!
Futbol, Galatasaray, Trabzonspor, Onana, Uğurcan, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Her iki takım da kora kor oynadı, pozisyon buldu ama kaleciler gole geçit vermedi…

ALİ NACİ KÜÇÜK - Galatasaray ve Trabzonspor…

İlk 10 haftada ligin zirvesinde yer alan iki takım yenişemedi! Ve bana göre adil bir sonuç oldu.

Tutanların iyi performansı, atanların gününde olmaması bu zemini hazırladı.

Maçın sonucunu ‘tutanların’ son derece motive, konsantre ve üst düzey kurtarışları hazırladı.

Uğurcan ve Onana başarılı performanslar göstererek öne çıktı.

İki takımın tecrübeli tutanları kritik anlarda, tehlikeli pozisyonlarda ön plana çıktı. Özellikle Onana, önce Osimhen sonra İcardi’nin vuruşlarında alkış aldı! Uğurcan da kanattan gelen ortada Zubkov’un kafasında müthiş uzandı!

En ciddi rakip 

Trabzonspor zaten bu maça gelene kadar takım olarak Galatasaray ile rekabet edecek tek rakip görüntüsüne sahipti!

Kora kor oynadı, pozisyona girdi, savaştı ve Liverpool ile Bodo’nun eli boş döndüğü deplasmandan hak ederek 1 puanı aldı!

Galatasaray’da aksayan noktalar vardı! Yunus Akgün tutuktu, Barış Alper çok mücadele edip savaştı ama üretmekte, verimlilikte zayıftı! Trabzonspor ise Davinson ile Singo’nun yokluğunda

Onuachu’nun konforunu yaşayamadı!

Tekke’ye alkış 

Kaybeden değil de günün kazananı derseniz, elbette cevap Trabzonspor olur!

Trabzonspor öz güven kazanıp ‘Ben bu yarışta sonuna kadar varım’ mesajını vermiş oldu. Fatih Tekke Hoca’yı ayrı alkışlamak, tebrik etmek lazım!

Karadeniz’in hırçın fırtınasını zamanla daha deli estireceğinin mesajını bu maçta verdi!

Maçın adamı: Onana ve Uğurcan

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Eski polis köy kahvehanesinde katliam yaptı! Fuhuş çetesi takıntısında 2 ölü, 2 yaralı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Arda Güler ve Kylian Mbappe şov yaptı, Real Madrid fark attı: Tam 29 gol katkısı - SporArda Güler ve Mbappe şov yaptı, Real fark attıFatih Tekke'den Galatasaray'a büyük övgü: Avrupa'nın en iyilerinden biri - SporGalatasaray'a büyük övgü: Avrupa'nın en iyilerinden biriGalatasaraylı Mario Lemina'dan yeni sözleşme cevabı - SporGalatasaraylı Mario Lemina'dan yeni sözleşme cevabıGalatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki iki rakibi de puan kaybetti - SporGalatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki iki rakibi de puan kaybettiOkan Buruk'tan tepki: Türk hakemleri buna bayılıyor - SporOkan Buruk'tan tepki: Türk hakemleri buna bayılıyorBeşiktaş-Fenerbahçe derbisi öncesi silahlı çatışma! Tüpraş Stadı çevresinde kan aktı - SporBeşiktaş-F.Bahçe derbisi öncesi silahlı çatışma
Sonraki Haber Yükleniyor...