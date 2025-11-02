Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > 15 Temmuz Şehitler Köprüsü neden kapalı? 2 Kasım Pazar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün açılış saati gündemde

15 Temmuz Şehitler Köprüsü neden kapalı? 2 Kasım Pazar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün açılış saati gündemde

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
15 Temmuz Şehitler Köprüsü neden kapalı? 2 Kasım Pazar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü&#039;nün açılış saati gündemde
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

15 temmuz Şehitler Köprüsü sabah saatlerinden itibaren araç trafiğe kapatıldı. Bu kapsamda sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına alternatif güzergahlar belirlendi. Peki, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü neden kapalı, köprü ne zaman yeniden trafiğe açılacak? İşte alternatif güzergah bilgileri...

Sabah saatleri itibarıyla 15 temmuz Şehitler Köprüsü araç trafiğine kapatılırken çevresindeki bağlantı yolları da bu durumdan etkilendi.

Trafiğe kapanan güzergâhlarda yoğunluk yaşanmaması adına sürücüler, alternatif yollara yönlendiriliyor. Köprünün kısa süre içinde yeniden araç trafiğine açılması planlanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü neden kapalı? 2 Kasım Pazar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün açılış saati merak konusu - 1. Resim

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ NEDEN KAPALI?

2 Kasım Pazar günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu sebebiyle araç trafiğine kapatıldı.

Her sene geleneksel olarak düzenlenen maratonun parkuru, köprü üzerinden geçerek Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na uzanıyor. Katılımcıların güvenliğini sağlamak maksadıyla, yarışın kesintisiz ilerlemesini ve organizasyonun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını temin etmek amacıyla köprü sabah saatlerinden itibaren yalnızca koşuculara ve görevlilere ayrıldı. Bu nedenle köprü bağlantılı yolları da geçici olarak trafiğe kapatılırken, etkinliğin bitmesiyle beraber köprünün öğleden sonra yeniden araç trafiğine açılması planlanıyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü neden kapalı? 2 Kasım Pazar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün açılış saati merak konusu - 2. Resim

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ NE ZAMAN YENİDEN TRAFİĞE AÇILACAK?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu kapsamında 2 Kasım Pazar sabahı 08.00'dan itibaren araç trafiğine kapatıldı. 

Maratonun güvenli bir şekilde tamamlanması durumunda köprünün saat 15.00 itibarıyla yeniden trafiğe açılması planlanıyor. 08.00-15.00 saatleri arasında yalnızca koşucular ve organizasyon görevlilerinin kullanımına açık olacak. Öğleden sonra maratonun sona ermesiyle beraber köprüden kısıtlamalar kaldırılarak ulaşımın normal seyrine döneceği belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İran sınırında milyarlık uyuşturucu operasyonu: Tırın gizli bölmesinden kilo kilo çıktı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
2 Kasım Pazar metrobüsler çalışıyor mu? Zincirlikuyu'dan Söğütlüçeşme'ye metrobüs olup olmadığı merak konusu oldu - Haberler2 Kasım Pazar metrobüsler çalışıyor mu? Zincirlikuyu'dan Söğütlüçeşme'ye metrobüs olup olmadığı merak konusu olduBeşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK-FB derbisi canlı yayın bilgileri - HaberlerBeşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? BJK-FB derbisi canlı yayın bilgileriEdirne su kesintisi sorgulama! Edirne'de su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek? - HaberlerEdirne su kesintisi sorgulama! Edirne'de su kesintisi ne zaman, saat kaçta bitecek?Cremonese - Juventus maçı hangi kanalda, nerede izlenir, Kenan Yıldız ilk 11'de mi? - HaberlerCremonese - Juventus maçı hangi kanalda, nerede izlenir, Kenan Yıldız ilk 11'de mi?Real Madrid - Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler ilk 11'de bekleniyor! - HaberlerReal Madrid - Valencia maçı hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler ilk 11'de bekleniyor!31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? 2025 yılı tatil takvimi gündemde - Haberler31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? 2025 yılı tatil takvimi gündemde
Sonraki Haber Yükleniyor...