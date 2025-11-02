15 Temmuz Şehitler Köprüsü neden kapalı? 2 Kasım Pazar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün açılış saati gündemde

Sabah saatleri itibarıyla 15 temmuz Şehitler Köprüsü araç trafiğine kapatılırken çevresindeki bağlantı yolları da bu durumdan etkilendi.

Trafiğe kapanan güzergâhlarda yoğunluk yaşanmaması adına sürücüler, alternatif yollara yönlendiriliyor. Köprünün kısa süre içinde yeniden araç trafiğine açılması planlanıyor.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ NEDEN KAPALI?

2 Kasım Pazar günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu sebebiyle araç trafiğine kapatıldı.

Her sene geleneksel olarak düzenlenen maratonun parkuru, köprü üzerinden geçerek Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na uzanıyor. Katılımcıların güvenliğini sağlamak maksadıyla, yarışın kesintisiz ilerlemesini ve organizasyonun sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını temin etmek amacıyla köprü sabah saatlerinden itibaren yalnızca koşuculara ve görevlilere ayrıldı. Bu nedenle köprü bağlantılı yolları da geçici olarak trafiğe kapatılırken, etkinliğin bitmesiyle beraber köprünün öğleden sonra yeniden araç trafiğine açılması planlanıyor.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ NE ZAMAN YENİDEN TRAFİĞE AÇILACAK?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu kapsamında 2 Kasım Pazar sabahı 08.00'dan itibaren araç trafiğine kapatıldı.

Maratonun güvenli bir şekilde tamamlanması durumunda köprünün saat 15.00 itibarıyla yeniden trafiğe açılması planlanıyor. 08.00-15.00 saatleri arasında yalnızca koşucular ve organizasyon görevlilerinin kullanımına açık olacak. Öğleden sonra maratonun sona ermesiyle beraber köprüden kısıtlamalar kaldırılarak ulaşımın normal seyrine döneceği belirtildi.