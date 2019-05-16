Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası finalindeki takımlardan Akhisarspor'un "saha olayları", "7 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" ve "talimatlara aykırı hareketi", Galatasaray'un da "saha olayları" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Akhisarsporlu futbolcular Miguel Lopes, Güray Vural ve Caner Osmanpaşa'nın da "sportmenliğe aykırı hareketi" gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ya gönderildiği bildirildi.

Ayrıca, Akhisarspor Kulübü idarecilerinden İbrahim Evren Acar ile kulüp görevlileri Ali Yılmaz ve Zekeriya Güneş'in "hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi", kulüp atletik performans uzmanı Cem Kavçak'ın da "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Disiplin Kuruluna sevk ediliği kaydedildi.