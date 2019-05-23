Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tek erkeklerde 2015 yılından bu yana ilk kez Fransa Açık'a katılacak dünya 3 numarası İsviçreli Roger Federer, ilk turda İtalyan Lorenzo Sonego ile eşleşti.

Dünya klasmanının zirvesinde yer alan Sırp Novak Djokovic'in ilk turdaki rakibi Polonyalı Hubert Hurkacz olurken, kariyerinde 11 Roland Garros şampiyonluğu bulunan İspanyol Rafael Nadal ise elemelerden gelecek bir tenisçiyle ilk turda karşılaşacak.

Aynı yarıda bulunan 37 yaşındaki Federer ile turnuvanın en büyük favorilerinden Nadal'ın yarı finalde karşılaşma ihtimali bulunuyor. Federer, kendisini bu sezon Avustralya Açık'ta eleyen Yunan Stefanos Tsitsipas ile de çeyrek finalde eşleşebilir.

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Japon Naomi Osaka, ilk turda Slovak Anna Karolina Schmiedlova, ABD'li Serena Williams da Rus Vitalia Diatchenko ile tur mücadelesi verecek.

Son şampiyon Rumen Simona Halep ise Avustralyalı Ajla Tomljanovic ile eşleşti.