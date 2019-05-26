Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Antalyaspor canlı izle, Fenerbahçe Antalyaspor şifresiz izle, FB Antalya maçı canlı skor, Fener Antalya maçı şifresiz kanal... Spor Toto Süper Lig'in kapanış haftasında Fenerbahçe, evinde Antalyaspor'u konuk ediyor. Süper Lig'i 5. sırada bitirmek isteyen Antalyaspor, sahaya 3 puan parolası ile çıkıyor. Sarı lacivertli ev sahibi ise evinde kazanarak ligi 6. sırada bitirmek istiyor. Maça dair merak edilen detaylar haberimizde...

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FENERBAHÇE ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında Ülker Stadı’nda saat 19.00’da oynanacak karşılaşmayı hakem Halis Özkahya yönetecek. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibini yukarıdaki linkten yapabilir, ücretli üyelik ile canlı olarak izleyebilirsiniz.

İLK 11'LER

Fenerbahçe'nin ilk 11'i: Volkan, Isla, Serdar, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Dirar, Moses, Miha Zajc

Fenerbahçe'de eksikler

Fenerbahçe’de sarı kart cezalısı kaleci Harun Tekin ve Tolgay Arslan ile sakatlığı bulunan Michael Frey, Antalya ekibi karşısında forma giyemeyecek. Sakatlıkları devam eden Andre Ayew, Martin Skrtel, Mathieu Valbuena ve Şener Özbayraklı’nın durumları yapılacak son antrenmanda belli olacak.

Volkan Demirel son maçına çıkabilir

Fenerbahçe’nin kaptanı Volkan Demirel, sarı-lacivertli formayla son maçına çıkabilir. Ay sonunda sözleşmesi sona erecek 37 yaşında file bekçisi, 17. yılını geçirdiği sarı-lacivertlilere veda edebilir. Sözleşmesi uzatılıp uzatılmayacağı belirsiz olan Volkan’ın, sarı kart cezalısı Harun Tekin’in yerine ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor.

Volkan Demirel, Fenerbahçe formasıyla 524 resmi maça çıktı. Fenerbahçe tarihinin Müjdat Yetkiner’den (570) sonra en fazla resmi maç oynayan ismi olan Volkan, bir dönem kadro dışı kaldı, bu sezon sadece 15 maçta kaleyi korudu.

İlk kez eksi averajla bitirebilir

Fenerbahçe, Süper Lig’de tarihinde ilk kez bir sezonu eksi averajla bitirebilir. Sarı-lacivertliler, geride kalan 33 haftada 41 gol atıp, 43 gol yedi ve son haftaya eksi 2 averajla girdi. Fenerbahçe, Antalyaspor’u en az 2 farklı skorla yenemezse, bir sezonu ilk kez eksi averajda tamamlayacak. Sarı-lacivertliler, 1990-1991’de sezonu sıfır averajla kapatmıştı.

Kadıköy’de 11 maçlık seri

Fenerbahçe, kötü bir sezon geçirmesine rağmen Süper Lig’de iç sahada 11 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Sarı-lacivertliler, Kadıköy’de son olarak teknik direktör Phillip Cocu’nun görevine son verildiği MKE Ankaragücü maçını kaybetmişti. Taraftarı önünde son olarak 28 Ekim 2018’de kaybeden sarı-lacivertliler, daha sonraki 11 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

Öte yandan Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Kadıköy’de hiç lig maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertli ekibin başında iki dönemde Kadıköy’de 26 lig maçına çıkan Yanal, 19 galibiyet, 7 beraberlik yaşarken, hiç yenilgi görmedi.