Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, "Kimse Vedat Muriç'i spor kamuoyunda transfer söylentileri üzerinden itibarsızlaştırmaya çalışmasın. Vedat Muriç, altın değerinde bir oyuncumuz." dedi.

Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, transfer sezonunda en çok konuşulan futbolculardan birinin oyuncuları Vedat Muriç olduğunu belirtti.

Muric'in Süper Lig'de geçen sezon 17 gol attığını anımsatan Bakır, "Ligin en fazla gol atan ikinci oyuncusu. Attığı gollerin yanında takıma yaptığı katkı ortada. Transferde adının konuşulması elbette sevindirici ama biz ve taraftarımız Vedat Muriç'in takımda kalmasını istiyoruz. Fakat, oyuncumuzun gelecek planlamasına da saygı duyuyoruz. Yurt içi ve yurt dışından önemli takımlardan teklifler var. Sözlü olarak bazı kulüpler ile de görüştük. Vedat'ın ve kulübün lehine olan bir süreç izleyeceğiz." şeklinde konuştu.

Golcü oyuncunun transfer sürecinde spor medyasında konuşulanlarla değerinin düşürülmeye çalışıldığını aktaran Bakır, "Kimse Vedat Muriç'i spor kamuoyunda transfer söylentileri üzerinden itibarsızlaştırmaya çalışmasın. Vedat Muriç, altın değerinde bir oyuncumuz. Son derece kaliteli ve değerli. Geçen sezon ligde 17 gol ile önemli bir başarısı var. Bazı şeyleri çarpıtarak oyuncumuzu değerinden farklı göstermek isteyenleri dikkatle takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Her mevkiye oyuncu alacağız"

Bakır, sezon sonunda 12 oyuncunun takımdan ayrıldığını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Taraftarımız endişe etmesin. Çok kapsamlı transfer çalışması yürütüyoruz. İsmail Kartal hocamızın raporu doğrultusunda ve Sportif Direktörümüz Yılmaz Bal yoğun şekilde çalışıyor. Geçen sezon devre arasında önemli transferlerimiz oldu. Bu sezon da benzer şekilde isabetli işler yapmak için uğraşıyoruz. Her mevkiye oyuncu alacağız. Geçen sezondan sözleşmesi biten oyuncularımızla görüşmeleri tamamladıktan sonra dış transfere hız vereceğiz."