Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, 26 kişilik geniş sporcu kadrosu belli oldu. Kadroda lig şampiyonu Anadolu Efes'ten 6, Galatasaray, Tofaş ve Banvit'ten 3, Fenerbahçe'den ise 2 oyuncu çağrıldı. 26 kişilik listede NBA'de oynayan Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz da davet edildi. Listede ayrıca 2 tane devşirme oyuncu olan Ali Muhammed ve Scott Jordan Wilbekin yer alıyor. 
Ay-yıldızlılar, 1 Temmuz Pazartesi günü itibariyle kampa katılan oyuncularla çalışmalarına başlayacak. Kampa bazı oyunculara daha sonra dahil olacak. Millilerin idari ve teknik kadrosu ile sporcu kadrosunda şu isimler bulunuyor: 

Oyuncu kadrosu 
Doğuş Balbay - Anadolu Efes 
Sertaç Şanlı - Anadolu Efes 
A.Buğrahan Tuncer - Anadolu Efes 
J. Metecan Birsen - Anadolu Efes 
Yiğitcan Saybir - Anadolu Efes 
Tolga Geçim - Anadolu Efes 
Rıdvan Öncel - Banvit 
Şehmus Hazer - Banvit 
Ragıp Berke Atar - Banvit 
Kartal Özmızrak - Darüşşafaka Tekfen 
Mert Akay - Darüşşafaka Tekfen 
Ali Muhammed - Fenerbahçe Beko 
Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Beko 
Hüseyin Göksenin Köksal - Galatasaray Doğa Sigorta 
Ege Arar - Galatasaray Doğa Sigorta 
Ayberk Olmaz - Galatasaray Doğa Sigorta 
Semih Erden - İstanbul BBSK 
Berk İbrahim Uğurlu - Pınar Karşıyaka 
Muhsin Yaşar - Tofaş 
Yiğit Arslan - Tofaş 
Berkan Durmaz - Tofaş 
Metin Türen - Türk Telekom 
Cedi Osman - Cleveland Cavaliers 
Ersan İlyasova - Milwaukee Bucks 
Furkan Korkmaz - Philadelphia 76ers 
Scott Jordan Wilbekin - Maccabi Tel Aviv 

İdari ve teknik kadro 
Ufuk Sarıca - A Erkek Milli Takım Başantrenörü - TBF - Pınar Karşıyaka 
Kerem Tunçeri - A Erkek Milli Takım Menajeri - TBF 
Orhan Demirel - A Erkek Milli Takım İdarecisi - TBF 
Recep Şen - Yardımcı Antrenör - TBF 
S. Sedat Özyer - Yardımcı Antrenör - Tofaş 
Arda Demirbağ - Yardımcı Antrenör 
Kadir Korkmaz - İstatistik 
Barış Kocaoğlu - Doktor 
Burak Yağmur Öztürk - Doktor 
Ali Onur Duran - Diyetisyen 
İbrahim Ethem İraz - Diyetisyen 
Ertan Bedir - Kondisyoner 
Mustafa Fatih Çetintaş - Fizyoterapist 
Murat Erdem - Fizyoterapist - TBF 
Osman Seyhan Kesim - Masör - Beşiktaş JK Sompo Japan 
Mehmet Burak Kozan - Masör - İstanbul BBSK 
Miktat Güvendi - Malzeme Sorumlusu - TBF 