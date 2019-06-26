Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, 26 kişilik geniş sporcu kadrosu belli oldu. Kadroda lig şampiyonu Anadolu Efes'ten 6, Galatasaray, Tofaş ve Banvit'ten 3, Fenerbahçe'den ise 2 oyuncu çağrıldı. 26 kişilik listede NBA'de oynayan Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz da davet edildi. Listede ayrıca 2 tane devşirme oyuncu olan Ali Muhammed ve Scott Jordan Wilbekin yer alıyor.
Ay-yıldızlılar, 1 Temmuz Pazartesi günü itibariyle kampa katılan oyuncularla çalışmalarına başlayacak. Kampa bazı oyunculara daha sonra dahil olacak. Millilerin idari ve teknik kadrosu ile sporcu kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Oyuncu kadrosu
Doğuş Balbay - Anadolu Efes
Sertaç Şanlı - Anadolu Efes
A.Buğrahan Tuncer - Anadolu Efes
J. Metecan Birsen - Anadolu Efes
Yiğitcan Saybir - Anadolu Efes
Tolga Geçim - Anadolu Efes
Rıdvan Öncel - Banvit
Şehmus Hazer - Banvit
Ragıp Berke Atar - Banvit
Kartal Özmızrak - Darüşşafaka Tekfen
Mert Akay - Darüşşafaka Tekfen
Ali Muhammed - Fenerbahçe Beko
Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Beko
Hüseyin Göksenin Köksal - Galatasaray Doğa Sigorta
Ege Arar - Galatasaray Doğa Sigorta
Ayberk Olmaz - Galatasaray Doğa Sigorta
Semih Erden - İstanbul BBSK
Berk İbrahim Uğurlu - Pınar Karşıyaka
Muhsin Yaşar - Tofaş
Yiğit Arslan - Tofaş
Berkan Durmaz - Tofaş
Metin Türen - Türk Telekom
Cedi Osman - Cleveland Cavaliers
Ersan İlyasova - Milwaukee Bucks
Furkan Korkmaz - Philadelphia 76ers
Scott Jordan Wilbekin - Maccabi Tel Aviv
İdari ve teknik kadro
Ufuk Sarıca - A Erkek Milli Takım Başantrenörü - TBF - Pınar Karşıyaka
Kerem Tunçeri - A Erkek Milli Takım Menajeri - TBF
Orhan Demirel - A Erkek Milli Takım İdarecisi - TBF
Recep Şen - Yardımcı Antrenör - TBF
S. Sedat Özyer - Yardımcı Antrenör - Tofaş
Arda Demirbağ - Yardımcı Antrenör
Kadir Korkmaz - İstatistik
Barış Kocaoğlu - Doktor
Burak Yağmur Öztürk - Doktor
Ali Onur Duran - Diyetisyen
İbrahim Ethem İraz - Diyetisyen
Ertan Bedir - Kondisyoner
Mustafa Fatih Çetintaş - Fizyoterapist
Murat Erdem - Fizyoterapist - TBF
Osman Seyhan Kesim - Masör - Beşiktaş JK Sompo Japan
Mehmet Burak Kozan - Masör - İstanbul BBSK
Miktat Güvendi - Malzeme Sorumlusu - TBF