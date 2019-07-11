Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 29 Haziran-5 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak. Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2020'de gerçekleştirilecek 659. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali için belediye encümeni toplandı. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 659. buluşma, gelecek yıl 29 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek.





Açıklamada görüşlerine yer verilen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar'ın dünyanın en eski organizasyonu olduğunu belirtti. Gürkan, Türkiye Güreş Federasyonu ve ilgili kurumlarla görüşerek gelecek yılın Kırkpınar'ı için 29 Haziran-5 Temmuz tarihlerini belirlediklerini kaydetti.