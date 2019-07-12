Eurocup’ta 2019-2020 sezonu grup kuraları İspanya'nın Barcelona şehrinde bulunan Mediapro Oditoryumu’nda yapıldı. Kurada Türkiye’den Darüşşafaka birinci, Galatasaray Doğa Sigorta ikinci ve TOFAŞ üçüncü torbada yer aldı. Toplam 24 takım 6’şar takımlı 4 gruba ayrılırken, kurallar gereği aynı ülke ve ligden iki takım normal sezon gruplarında aynı grupta olmadı. 
Kura çekimi sonucunda TOFAŞ B, Darüşşafaka C ve Galatasaray'da D Grubu'nda mücadele edecek. Gruplardaki en iyi 4 takım son 16'ya yükselecek. Bu aşamada 4'er takımlı dört grupta ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale çıkacak. Çeyrek final aşamasından itibaren takımlar üç maç üzerinden oynanacak serilerle yarı final ve final aşamalarını geçerek kupaya ulaşmaya çalışacak. 
Normal sezon karşılaşmaları 2 Ekim'de başlayacak ve 18 Aralık'a kadar sürecek. Finaller ise 21 ve 27 Nisan tarihlerinde oynanacak. Bu sezon final oynayan iki takım da gelecek sezon THY Euroleague'de yer almaya hak kazanacak. 
Eurocup 2019-2020 sezonunda oluşan gruplar şöyle: 

A Grubu 
Promitheas Patras 
Maccabi Rishon Lezion 
ratiopharm Ulm 
MoraBanc Andorra 
AS Monaco 
Segafredo Virtus Bologna 

B Grubu 
Lokomotiv Kuban 
BC Rytas Vilnius 
TOFAŞ 
Limoges CSP 
Partizan NIS 
Umana Reyer Venezia 

C Grubu 
DARÜŞŞAFAKA 
UNICS Kazan 
Cedevita Olimpija 
Joventut Badalona 
Germani Brescia Leonessa 
JSF Nanterre 92 

D Grubu 
Unicaja Malaga 
GALATASARAY 
Buducnost VOLI 
Ewe Baskets Oldenburg 
Dolomiti Energia Trento 
Asseco Arka Gdynia 