Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uluslararası hentbol hakemlerinden Kürşad Erdoğan ve İbrahim Özdeniz, 21 Yaş Altı Dünya Hentbol Şampiyonası'nda görev alacak. Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre Türk hakem çifti, 16-28 Temmuz tarihlerinde İspanya'nın Vigo kentinde düzenlenecek şampiyonada görevlendirildi. 4 ayrı grupta, 24 takımın mücadele edeceği şampiyonada 16 ayrı ülkeden hakem çifti görev yapacak.