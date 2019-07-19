Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Bankalar Birliği ile yapılan borç yapılandırma ve sponsorluk anlaşmalarıyla rahatlayan Beşiktaş’ta Başkan Fikret Orman’ın da yüzü gülüyor. Transferdeki uzun süren sessizlik döneminde objektiflerin karşısına çıkmayan siyah-beyazlıların patronu, maddi anlaşmalar ve takviyelerle birlikte ekranlarda gözükmeye başladı. Başkan Orman dün de gündemdeki konular hakkında açıklamalarda bulundu. İlk olarak transfere değinen Beşiktaş Başkanı, eksik bölgelere transferler yapacaklarını belirterek “Önümüzde 45 gün var. Bir iki bölgeye transfer yapmak istiyoruz. Kadroda düşünmediğimiz oyuncular da gidebilir” dedi. Takımın yeni teknik direktörü Abdullah Avcı’ya da methiyeler düzen Orman “Çok heyecanlı bir hocamız var. Mutluluk saçıyor. İnanılmaz derecede gülümseyen yapısı var” diye konuştu.

Burak kalacak

Udinese’nin kadrosuna katmak istediği Dorukhan Toköz hakkında da önemli açıklamalarda bulunan Fikret Orman “Dorukhan sempatik, mütevazı, Beşiktaş’ı temsil eden bir figür. Bize kendisini sevdirdi. Beşiktaş’tan ayrılmasını istemiyorum. Bir iki sene daha oynamalıdır. Bize teklif geldi ama kendisi şu anda takımımızda görmek istediğimiz gülen yüzlerden biridir” sözlerini kullandı. Burak Yılmaz hakkında İtalyan medyasında sık sık çıkan iddialara da değinen Orman “Burak’la konuşmamızda Beşiktaş’ta futbol hayatını bitirmek istediğini dile getirdi ve o şekilde devam ediyoruz. Onu bırakmayı düşünmüyoruz. Lecce ile görüşmem olmadı. Gelip Beşiktaş Kulübü önünde fotoğraf çektirmeleri de hoş” dedi.

ORMAN’DAN İNCİLER

Arda Turan’a ihtiyaç yok

Medipol Başakşehir’de forma giyen Arda Turan’ın Beşiktaş’a transferi hakkında son günlerde çıkan haberlere açıklık getiren Başkan Fikret Orman “Arda konusunda bir niyetimiz olmadı. Bu demek değildir ki, Arda kıymetsiz bir oyuncu. Beşiktaş’ın o bölgelerde kıymetli oyuncuları var. Bizim ihtiyacımız başka bölgelerde” diye konuştu.

Orhan Ak reaksiyonu

Abdullah Avcı’nın yardımcılığına Orhan Ak’ın getirilmesine gelen tepkiler hakkında taraftara mesaj gönderen Orman “Bugüne kadar Beşiktaş’ı bireyler üzerinden konuşmadım. Buradan mutsuzluk çıkarmanın manası yok” dedi. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra Beşiktaş taraftar grubu Çarşı’nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “Anlamıyor musunuz? Orhan Ak’ı istemiyoruz” ifadeleri yer aldı.

ABD’Lİ YILDIZ KAMPA KATILDI

Kartal’ın yeni transferi ABD’li futbolcu Tyler Boyd, siyah-beyazlı takımın kampına katıldı. Teknik Direktör Abdullah Avcı ve takım arkadaşlarıyla tanışan 25 yaşındaki futbolcu kendisine gösterilen yoğun ilgiden dolayı oldukça memnundu. Boyd, takımıyla ilk idmanına dün akşam çıktı.

HER KONUDA ANLAŞILMIŞTI

Beşiktaş stoper bölgesi için Fiorentina forması giyen Vitor Hugo transferini bitirme noktasına getirmiş, hem oyuncu hem de kulüpler bir yıllık kiralama konusunda anlaşma sağlamıştı. Ancak son anda devreye giren Hugo'nun eski kulübü Palmeiras'ın, Beşiktaş'tan daha yüksek ücret önerdiği ve Brezilyalı oyuncunun Beşiktaş’a transferinin tehlikeye girdiği öğrenildi.