Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçen sezon İtalya'da Virtus Bologna forması giyen 28 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi. Oyun kurucu pozisyonunda oynayan Taylor'ın, Virtus Bologna'da 30 lig maçında 11,1 sayı, 3,2 ribaunt ve 4,8 asist ortalamaları yakalarken, şampiyonluğa ulaştıkları FIBA Şampiyonlar Ligi'nde ise 20 maçta 10,5 sayı, 3,2 ribaund ve 4,4 asist ortalamaları ile mücadele ettiği kaydedildi.
Pınar Karşıyaka, Tony Taylor'ı transfer etti
27.07.2019 - 09:17 | Son Güncelleme: 27.07.2019 - 09:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD'li oyuncu Tony Taylor'ı kadrosuna kattı.
Kaynak: AA
Etiketler : Pınar Karşıyaka,basketbol,Tony Taylor,
639882 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/639882.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
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Alanyaspor
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Ankaragücü
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Antalyaspor
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Beşiktaş
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Denizlispor
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Fenerbahçe
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Galatasaray
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Gazişehir Gaziantep
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Gençlerbirliği
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Göztepe
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11
Kasımpaşa
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12
Kayserispor
0
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0
13
Konyaspor
0
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14
Çaykur Rizespor
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15
Sivasspor
0
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0
0
0
0
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0
16
Trabzonspor
0
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17
Malatyaspor
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Başakşehir
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1. Hafta Maçları
18.8.2019
Sivasspor - Beşiktaş
18.8.2019
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
18.8.2019
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir Fk
18.8.2019
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
18.8.2019
Kasımpaşa - Trabzonspor
18.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor
18.8.2019
Konyaspor - Mke Ankaragücü
18.8.2019
Yukatel Denizlispor - Galatasaray
18.8.2019
Göztepe - Antalyaspor
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Takım
O.
G.
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A.
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A.
P.
1
Adana Demirspor
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0
0
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2
Adanaspor
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0
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3
Akhisar Bld.Spor
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0
0
0
4
Altay
0
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0
5
Altınordu
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0
0
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6
Erzurum BB
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Balıkesirspor
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Boluspor
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Bursaspor
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Eskişehirspor
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11
Fatih Karagümrük
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12
Giresunspor
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Hatayspor
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14
Keçiörengücü
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Menemen Belediyespor
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Osmanlıspor
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17
Ümraniye
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18
İstanbulspor
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