Fenerbahçe, Arsenal'in yıldızına göz koydu! Djiku transfer için devrede

Fenerbahçe, gelecek sezonun takım planlamasını yapmaya başladı. Sarı-lacivertliler gözünü Arsenal'in yıldızına çevirdi. Fenerbahçe'de yıldız futbolcunun gelmesi için Alexander Djiku'da devreye girdi.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Haziran ayında yapılacak seçimle yeni yönetimin belli olacağı Fenerbahçe'de, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlandı.

DJİKU DEVREYE GİRDİ

Fenerbahçe'nin hedefinde Arsenal'in Ganalı yıldızı Thomas Partey var.

Sarı-lacivertlilerin Ganalı futbolcusu Alexander Djiku, yönetime Partey hakkında bilgi verdi ve yıldız oyuncunun transfer edilmesini istedi.

ARSENAL YÜKSEK BONSERVİS BEKLEMİYOR

Arsenal ise sezon sonunda takımdan göndermeyi planladığı oyuncu için yüksek bir bonservis bedeli beklemiyor.

Partey bu sezon Arsenal formasıyla 15 maçta forma giydi. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda gol ya da asist katkısı veremedi.