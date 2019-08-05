Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Budapeşte'deki 4 bin 381 metrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden yapılan yarış boyunca Hamilton ile Red Bull-Honda pilotu Max Verstappen arasında geçen birincilik mücadelesi büyük heyecana sahne oldu. Hamilton, yarışın bitimine 3 tur kala lastikleri tükenen ve hız kaybeden Verstappen'i geçerek bitiş çizgisine ilk sırada ulaşmayı başardı. Büyük Britanyalı sürücü, sezonun 8'inci, kariyerinin 81'inci zaferini elde etti. Hamilton'ın 17.7 saniye gerisindeki Verstappen ikinci, 61.4 saniye arkasındaki Ferrari pilotu Sebastian Vettel ise üçüncü sırayı aldı. Bu sonuçla puanını 250'ye çıkaran Hamilton, pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.