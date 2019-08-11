Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da yeni sezon öncesi güzel gelişmeler var. Yusuf Yazıcı’nın rekor satışıyla ekonomik anlamda nefes alan yönetim, taraftarın Sparta Prag rövanşına yönelik tepkisinden de mutlu oldu. Çünkü bordo-mavililerde 60 ile 650 lira arasında satışa çıkan biletler bir gün gibi kısa bir zaman diliminde tükendi. Perşembe akşamı 2-2’nin rövanşında Medical Park Stadı’nda 38 bin taraftar tribünde olacak ve takımın en büyük itici gücüne dönüşecek. Ki Fırtına, bu sezonun iç sahadaki ilk resmi maçına da çıkacak. Taraftar bir anlamda yeni transferleri de selamlayacak.



> Aynı anlayışa devam

Bordo-mavili yönetim taraftarın biletlere olan ilgisine teşekkür ederken bu desteğin de sürekli hâle gelmesini istiyor. Tabii ki bunun sürekli hale gelmesi sergilenen futbola ve sportif sonuçlara bağlı. Yusuf Yazıcı gibi önemli bir değeri kaybeden ancak yeni takviyeler yapan Karadeniz ekibinde teknik direktör Ünal Karaman yenileri bir an önce takıma adapte etmeye uğraşıyor. Ve bordo-mavililerin pozitif futbol oynayan, rakibe saygı duyan ve saha içinde kalmaya özen gösteren futbol anlayışı bu sezon da devam edecek. Trabzonspor takımı geçen sezonki sempatisini korumaya özen gösterecek.



REKLAMI OLACAKTI

Sosa’nın pişmanlığı

Trabzonspor’un forma reklamı izlenme rekorları kırmıştı. İşte o reklam filminde futbolcu olarak Abdülkadir Ömür’ün yerine ilk teklifin Jose Sosa’ya yapıldığı ancak Arjantinli oyuncunun bunu kabul etmediği ortaya çıktı. Forma reklamının sosyal medyada patlama yapmasının ardından Sosa’nın pişmanlık yaşadığı ifade edildi.



Bayram havası

Bordo-mavililer, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında oynayacağı Sparta Prag maçı hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmada futbolcuların keyfine diyecek yoktu. Ayak tenisinin de oynandığı antrenmanda oyuncular birlirleriyle bol bol şakalaştı. Takım bayramın ilk gününü izinli geçirecek ve hazırlıklarına yarın tekrar devam edecek.