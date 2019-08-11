Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi - Galatasaray’ın gündeminde bir numaralı yerini koruyan Radamel Falcao, sarı-kırmızılılar hakkında ilk defa konuştu ve Kolombiyalı futbolcu Galatasaray’da oynamanın heyecan verici olacağını söyledi. 33 yaşındaki yıldız, “Türkiye’de futbol çok seviliyor. Arjantin’de olduğu gibi, Türkiye’de de futbola çok özel bir bakış açısı var. Galatasaray’da oynamak kariyerim açısından heyecan verici olur. Umarım en kısa sürede transfer çözülecektir” ifadelerini kullandı ve sarı-kırmızılı taraftarları büyük bir heyecan sardı. Golcü oyuncu ailesini de düşünmek zorunda olduğunu belirterek, kulübü Monaco’nun anlayış göstermesini istedi.



> Mesaj yağmuru

Radamel Falcao transferini bitirmek ve oyuncuyu Türkiye’ye getirmek için Fransa’ya giden ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut, Monaco ile görüşmelerini sürdürüyor. Falcao konusunda problem yok. Kolombiyalı forvet ile üç yıllık anlaşma yapıldı. Eğer Fransız kulübüyle de anlaşma sağlanırsa büyük ses getirecek transferin bir iki gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Ki taraftar Falcao’nun açıklamalarının ardından krallara layık karşılama için beklemeye geçti. Sosyal medyadan da Kolombiyalı yıldıza bir an önce Türkiye’ye gelmesi konusunda binlerce mesaj atıldı.



ALBAYRAK SELAMI!

Ay lav yu Falcao

Sarı-kırmızılı takımın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, Radamel Falcao’ya da kendini tanıttı! Samimi ve sıcak davranışlarıyla bilinen ve futbolcularla bire bir ilgilenen “Ay lav yu” söylemi meşhur olan Albayrak, Kolombiyalı oyuncuyla samimi bir poz verdi.