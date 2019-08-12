Çok zorlu bir maçı geride bıraktıklarını dile getiren Emre Mor, "Herkesin bildiği gibi çok sıcak. Fakat evet güzel bir maç çıkarttım. Tabii ki daha iyi oynamalıydık. Biz bugün gösterdiğimizden daha iyi bir takımız. Fakat hava çok sıcaktı. Zemin çok zorluydu" dedi.
Emre Mor'dan maç sonu açıklama geldi
12.08.2019 - 01:17 | Son Güncelleme: 12.08.2019 - 01:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Galatasaray'ın yeni transferlerinden Emre Mor, sarı kırmızılı takımın Fiorentina'ya 4-1 mağlup olduğu hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Etiketler : emre mor,
643314 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/643314.aspx
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Süper Lig
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Alanyaspor
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Ankaragücü
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Antalyaspor
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Beşiktaş
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Denizlispor
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Fenerbahçe
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Galatasaray
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Gençlerbirliği
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Göztepe
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11
Kasımpaşa
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Kayserispor
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13
Konyaspor
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Çaykur Rizespor
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15
Sivasspor
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Trabzonspor
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Malatyaspor
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1. Hafta Maçları
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Sivasspor - Beşiktaş
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İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor
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Konyaspor - Mke Ankaragücü
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18.8.2019
Kasımpaşa - Trabzonspor
18.8.2019
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir Fk
19.8.2019
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
S.
Takım
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G.
B.
M.
A.
Y.
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P.
1
Adana Demirspor
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Adanaspor
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3
Akhisar Bld.Spor
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Altınordu
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Balıkesirspor
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Fatih Karagümrük
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Giresunspor
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Keçiörengücü
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15
Menemen Belediyespor
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Osmanlıspor
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Ümraniye
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18
İstanbulspor
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