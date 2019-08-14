Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da gündem Falcao olsa da aslında takımın en büyük eksiği defansif orta sahada... Fernando Reges’i Sevilla’ya satan sarı-kırmızılılar henüz 6 numara pozisyonunu dolduramadı. İdari Menajer Şükrü Hanedar İngiltere’de Elneny, Schneiderlin ve Bakayoko için görüşmeler de bulundu ancak bu oyuncularla henüz imza aşamasına gelinemedi. Arayışlarını sürdüren Galatasaray’da, Fenerbahçe’nin de gündeminde olan Steven N’zonzi ismi ön plana çıktı. Sarı-kırmızılılar 30 yaşındaki Fransız oyuncuyu Şampiyonlar Ligi kozuyla kadroya katmanın planlarını yapıyor. N’zonzi’nin kiralık olarak transfer edilmesi için Roma’ya teklif hazırlanıyor.