Galatasaray’da gündem Falcao olsa da aslında takımın en büyük eksiği defansif orta sahada... Fernando Reges’i Sevilla’ya satan sarı-kırmızılılar henüz 6 numara pozisyonunu dolduramadı. İdari Menajer Şükrü Hanedar İngiltere’de Elneny, Schneiderlin ve Bakayoko için görüşmeler de bulundu ancak bu oyuncularla henüz imza aşamasına gelinemedi. Arayışlarını sürdüren Galatasaray’da, Fenerbahçe’nin de gündeminde olan Steven N’zonzi ismi ön plana çıktı. Sarı-kırmızılılar 30 yaşındaki Fransız oyuncuyu Şampiyonlar Ligi kozuyla kadroya katmanın planlarını yapıyor. N’zonzi’nin kiralık olarak transfer edilmesi için Roma’ya teklif hazırlanıyor.
Fenerbahçe’ye N’Zonzi çalımı
14.08.2019 - 07:55 | Son Güncelleme: 14.08.2019 - 08:03
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sarı-kırmızılılar Şampiyonlar Ligi faktörünü ön planda tutan Fransız ön libero ile temasta bulundu. Roma’ya kiralık olarak teklif yapılacak
Etiketler : Steven N’zonzi,
643660 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/643660.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
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Ankaragücü
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Antalyaspor
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Beşiktaş
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Denizlispor
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Fenerbahçe
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Galatasaray
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Gazişehir Gaziantep
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Gençlerbirliği
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Göztepe
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11
Kasımpaşa
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12
Kayserispor
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0
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0
13
Konyaspor
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0
0
14
Çaykur Rizespor
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0
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0
15
Sivasspor
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0
0
0
0
0
0
0
16
Trabzonspor
0
0
0
0
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0
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17
Malatyaspor
0
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Başakşehir
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1. Hafta Maçları
16.8.2019
Yukatel Denizlispor - Galatasaray
17.8.2019
Gençlerbirliği - Çaykur Rizespor
17.8.2019
Sivasspor - Beşiktaş
17.8.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor - Alanyaspor
18.8.2019
Konyaspor - Mke Ankaragücü
18.8.2019
Göztepe - Antalyaspor
18.8.2019
Kasımpaşa - Trabzonspor
18.8.2019
Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir Fk
19.8.2019
Fenerbahçe - Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü
S.
Takım
O.
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A.
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1
Adana Demirspor
0
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0
0
0
0
0
0
2
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Akhisar Bld.Spor
0
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0
0
0
0
0
0
4
Altay
0
0
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0
0
0
0
0
5
Altınordu
0
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0
0
0
0
6
Erzurum BB
0
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Balıkesirspor
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8
Boluspor
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Bursaspor
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10
Eskişehirspor
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Fatih Karagümrük
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12
Giresunspor
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13
Hatayspor
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14
Keçiörengücü
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15
Menemen Belediyespor
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16
Osmanlıspor
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17
Ümraniye
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18
İstanbulspor
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