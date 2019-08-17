Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas Beşiktaş canlı izle, Sivasspor BJK şifresiz izle, Sivasspor Beşiktaş canlı skor, Sivas Beşiktaş bein sports izle... Spor Toto Süper Lig'de ilk hafta karşılaşmaları devam ediyor. Kara kartal, Sivas deplasmanına konuk oluyor. 85 gün sonra Süper Lig maçına çıkan Beşiktaş, deplasmanda alacağı 3 puanla iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Sivasspor ise evinde alacağı puanla taraftarını mutlu etmenin peşinde.

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SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sivasspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 21.45'te Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Mücadele beİN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı yukarıda paylaştığımız linkten canlı olarak takip edebilir, aynı zamanda ücretli üyelik ile canlı olarak izleyebilirsiniz.

SİVASSPOR BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner, Ziya, Erdoğan, Hakan, Cofie, Mert Hakan, Emre, Yatabare

Beşiktaş: Utku, Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rebocho, Oğuzhan, Medel, Boyd, Ljajic, Quaresma, Güven Yalçın

BEŞİKTAŞ'A SEVGLİ SELİ

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na gelen siyah-beyazlı kafileyi burada çok sayıda taraftar karşıladı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, teknik heyet ve oyuncularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Sivasspor’un eski futbolcusu Douglas’a ise taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Çiçek ve meşalelerle karşılanan Beşiktaş kafilesi, daha sonra otobüsle kampa girecekleri otele geçti. Otel önünde bekleyen siyah-beyazlı taraftarlar, takımları lehine tezahürat yaptı.

Beşiktaş’ın kafilesinde ise şu isimler yer aldı:

“Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Douglas Santos, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Pedro Rebocho, Domogj Vida, Gary Medel, Victor Ruiz, Necip Uysal, Oğuzhan Özyakup, Dorukhan Toköz, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Kartal Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Ricardo Quaresma, Tyler Boyd, Orkan Çınar, Umut Nayir, Güven Yalçın.”

Sakatlıkları devam eden Karius, Burak Yılmaz, Roco ve Atiba ile transfer görüşmeleri devam eden Mirin ile cezalı olan Lens kafilede yer almadı.