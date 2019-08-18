Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen sezonun sempatik takımı Trabzonspor’un bu sezonki anlayışında da değişim yok aksine üzerine koyma var... Futbolun güzelliklerini sergilemeye çalışan bordo-mavililerde bireysel yetenekli oyuncular olsa da teknik direktör Ünal Karaman’ın önceliği “takım oyunu”. Ki Sparta Prag maçının son bölümünde hem takım oyunu hem de “yetenek sizsiniz” tarzı bir gösteri maçı vardı sanki. Karaman’ın önceliği oyuna ve topa hükmedip skor üstünlüğünü ele almak, izleyenleri mutlu eden bir futbol ortaya koymak.



> AEK rotasyonu

Futbolun sadece hücumdan ibaret olmadığını ve savunmanın da önemli olduğunu vurgulayan Karaman, oyuncularından yardımlaşma ve paslaşma istiyor. Avrupa kupası maçları sebebiyle sezonu erken açan ve iki resmî maçı geride bırakan Karadeniz ekibi, lige de galibiyetle başlamak istiyor. Hafta içinde AEK ile play-off turu ilk maçına çıkacak olan Trabzonspor’da Ünal Hoca’nın rotasyon yapacağı belirtiliyor. Savunmada ve orta alanda bazı isimler dinlendirilecek.



ALTI YENİ İSİM

Paşa’ya dikkat!

Geçen sezon şampiyonluk hesabı yaparken bir anda ligde kaldığına dua eder hale gelen Kasımpaşa kadrosuna önemli takviyeler yaptı. Ki onlardan ikisi Trabzonspor’un eski oyuncuları Aytaç Kara ve Yusuf Erdoğan. Diğer yeniler ise Mustafa Pektemek, Mame Thiam, Fatih Öztürk ile Jorge Fernandes. Hepsi de Kemal Özdeş’ten görev bekliyor.