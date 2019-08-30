Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar, bugün Monaco'da TSİ 14.00'te çekilecek kuranın ardından belli olacak.
Geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlamasının ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turunda veda eden Medipol Başakşehir, ligi üçüncü bitiren Beşiktaş ve play-off turunda AEK'yı eleyen Trabzonspor gruplarda doğrudan yer alacak.
48 takımın yer alacağı grup aşamasında, takımlar dörderli 12 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak.
İlk hafta maçları 19 Eylül'de
Avrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık'ta sona erecek.
Son olarak İngiltere ekibi Chelsea'nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.
GRUPLAR
A GRUBU: Sevilla, APOEL, Karabağ, Dudelange
B GRUBU: Dinamo Kiev, Kopenhag, Malmö, Lugano
C GRUBU: Basel, Krasnodar, Getafe, TRABZONSPOR
D GRUBU: Sporting, PSV, Rosenborg, Lask
E GRUBU: Lazio, Celtic, Rennes, CFR Cluj
F GRUBU: Arsenal, Frankfurt, Standart Liege, Vitoria SC
G GRUBU: Porto, Young Boys, Feyenoord, Rangers
H GRUBU: CSKA Moksova, Ludogorets, Espanyol, Frencvaros
I GRUBU: Wolfsburg, Gent, St-Etienne, Olexandriya
J GRUBU: Roma, Borussia Monchengladbach, BAŞAKŞEHİR, Wolfsberger AC
K GRUBU: BEŞİKTAŞ, Braga, Wolves, Slovan Bratislava
L GRUBU: Manchester United, Astana, Partizan, AZ Alkmaar
1. TORBA
Sevilla
Arsenal
Porto
Roma
Manchester United
Dynamo Kyiv
BEŞİKTAŞ
Basel
Sporting CP
CSKA Moskova
Wolfsburg
Lazio
2. TORBA
PSV Eindhoven
Krasnodar
Celtic
Kopenhag
Braga
Gent
Borussia Mönchengladbach
Young Boys
Astana
Ludogorets
APOEL
Eintracht Frankfurt
3. TORBA
St-Etienne
Qarabağ
Feyenoord
Getafe
Espanyol
Malmö
Partizan
Standard Liege
Wolves
Rennes
Rosenborg
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
4. TORBA
AZ Alkmaar
Vitoria SC
TRABZONSPOR
Olexandriya
Dudelange
LASK
Wolfsberg
Slovan Bratislava
Lugano
Rangers
CFR Cluj
Ferencvaros