Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde gruplar, bugün Monaco'da TSİ 14.00'te çekilecek kuranın ardından belli olacak.

Geçen sezon ligi ikinci sırada tamamlamasının ardından bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turunda veda eden Medipol Başakşehir, ligi üçüncü bitiren Beşiktaş ve play-off turunda AEK'yı eleyen Trabzonspor gruplarda doğrudan yer alacak.



48 takımın yer alacağı grup aşamasında, takımlar dörderli 12 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak.

İlk hafta maçları 19 Eylül'de

Avrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül'de başlayıp 12 Aralık'ta sona erecek.

Son olarak İngiltere ekibi Chelsea'nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.

GRUPLAR

A GRUBU: Sevilla, APOEL, Karabağ, Dudelange

B GRUBU: Dinamo Kiev, Kopenhag, Malmö, Lugano

C GRUBU: Basel, Krasnodar, Getafe, TRABZONSPOR

D GRUBU: Sporting, PSV, Rosenborg, Lask

E GRUBU: Lazio, Celtic, Rennes, CFR Cluj

F GRUBU: Arsenal, Frankfurt, Standart Liege, Vitoria SC

G GRUBU: Porto, Young Boys, Feyenoord, Rangers

H GRUBU: CSKA Moksova, Ludogorets, Espanyol, Frencvaros

I GRUBU: Wolfsburg, Gent, St-Etienne, Olexandriya

J GRUBU: Roma, Borussia Monchengladbach, BAŞAKŞEHİR, Wolfsberger AC

K GRUBU: BEŞİKTAŞ, Braga, Wolves, Slovan Bratislava

L GRUBU: Manchester United, Astana, Partizan, AZ Alkmaar

1. TORBA

Sevilla

Arsenal

Porto

Roma

Manchester United

Dynamo Kyiv

BEŞİKTAŞ

Basel

Sporting CP

CSKA Moskova

Wolfsburg

Lazio

2. TORBA

PSV Eindhoven

Krasnodar

Celtic

Kopenhag

Braga

Gent

Borussia Mönchengladbach

Young Boys

Astana

Ludogorets

APOEL

Eintracht Frankfurt

3. TORBA



St-Etienne

Qarabağ

Feyenoord

Getafe

Espanyol

Malmö

Partizan

Standard Liege

Wolves

Rennes

Rosenborg

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

4. TORBA

AZ Alkmaar

Vitoria SC

TRABZONSPOR

Olexandriya

Dudelange

LASK

Wolfsberg

Slovan Bratislava

Lugano

Rangers

CFR Cluj

Ferencvaros