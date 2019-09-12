Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı lacivertliler’e transfer olabilmek için 6 ay kadro dışı kalan ve 2017-18 sezonu başında Kanarya’ya bedelsiz olarak katılan tecrübeli 10 numara, büyük fedakârlık yaptığı yeni kulübünde istediğini bulamadı. Fenerbahçe’yle 3 yıllık sözleşme imzalayan Mehmet ekici, geride bıraktığımız 2 sezonda peş peşe yaşadığı sakatlıklar sebebiyle sadece 36 mücadelede görev yapıp 5 gol atabildi.

Yanal, biletini kesti

Teknik Direktör Ersun Yanal’ın olumsuz raporu sonrasında yönetimin yeni sezon öncesinde kendisinden kulüp bulmasını istediği Mehmet Ekici, bu talebi karşılıksız bırakıp takımda kalınca gözden çıkarıldı.

Sarı Lacivertliler’in dün Türkiye Futbol Federasyonu’na gönderdiği 28 kişilik listede ismine yer verilmeyen Ekici, bu kararla büyük şok yaşadı.

Fenerbahçe’ye yıllık maliyeti 3.5 milyon euro’yu bulan Mehmet Ekici’nin, bu gelişmenin ardından menajeri aracılığıyla kendisine kulüp aramaya başladığı öğrenildi.

Avrupa’da transfer döneminin kapanmasının ardından elinde fazla bir seçenek kalmayan Ekici’nin, 6 ay boşta olmak yerine rotasını farklı bir yöne çevirdiği kaydedildi.

29 yaşındaki futbolcunun bu doğrultuda son olarak İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv’le transferi için görüştüğü iddia ediliyor.

Fenerbahçe’yle sözleşmesi Temmuz 2020’de bitecek oyuncunun, 6 aylığına Tel Aviv’de forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi.

Transfer döneminin 18 Eylül’de sona erdiği İsrail Ligi’nde 6 ay oynamayı planlayan Mehmet Ekici’nin Ocak’ta Avrupa’dan başka bir takıma dönmeyi planladığı gelen haberler arasında...

Öte yandan Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici'den maaşına indirim istediği iddia edilmişti.

Sarı Lacivertli kulüpten muhabirlere yapılan bilgilendirmede iddiaların doğru olmadığı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici'nin durumuyla ilgili olarak yaptığı bilgilendirmede şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün birkaç yerde kulübün Mehmet Ekici'den maaşında indirim yapmasını istediği ve Mehmet Ekici'nin reddettiğine dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kulüpten hiçbir yetkili bu konuyla ilgili kendisiyle görüşmemiştir. Ücretinde indirime gitmediği için de 28 kişilik kadroda yer almaması haberi doğru değildir."