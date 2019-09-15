Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çaykur Rizespor le Göztepe, Süper Ligi'n 4. haftasında Rize'de karşı karşıya gelirken mücadelede ilginç bir olay yaşandı. Hakem Abdülkadir Bitigen, 41. dakikada Göztepe lehine penaltı kararı verirken Rizespor'da Vetrh kırmızı kart gördü. Göztepe'de Berkan'ın açtığı ortaya çıkan Gökhan Akkan topu elinden sektirdi. Topu önünde bulan Napoleon kaleciden kurtarıp şutu attı ancak çizgi üzerindeki Vetrh topu eliyle kesti. Hakem penaltı noktasını gösterirken Vetrh de kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

4 DAKİKALIK İNCELEME

Hakem Abdülkadir Bitigen bu kararı sonrasında VAR'a başvurdu. Yaklaşık 4 dakika sonra VAR incelemesi sonucu pozisyonun öncesinde ofsayt tespit edildi ve böylece hem penaltı hem de Vetrh'e gösterilen kırmızı kart iptal edildi. Göztepe'de itirazlarını sürdüren Mossoro ise sarı kart gördü.