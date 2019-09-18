Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ezeli rakipleri Galatasaray ve Trabzonspor ile birlikte transfer dönemine damga vuran sarı-lacivertliler, 12 ismi kadrosuna kattı. Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Kanarya, yeni sezonda zirveye oynayacak bir kadro oluşturmak için kadrosunu sil baştan yeniledi. Yaz transfer döneminde çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren Fenerbahçe, neredeyse her bölgeye takviye yaptı.

Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kalesini Harun Tekin ile güçlendiren sarı-lacivertliler, Ankaragücü'nden Altay Bayındır'ı transfer ederek kaleyi genç eldivene emanet etti. Sözleşmesi sona eren ve geleceği merak konusu olan Volkan Demirel ise profesyonel futbol yaşantısına nokta koyarak teknik ekibe katıldı.. Yönetimin transferde öncelik verdiği bölgelerse stoper, orta saha ve forvet mevkileri oldu. Rus stoperi Roman Neustadter ile sözleşmesi sona eren Fenerbahçe, sözleşmesi sona eren bir başka ismi Martin Skrtel ile yeni mukavele için uzun süre görüşse de anlaşma sağlayamadı. Sarı-lacivertliler, Slovak stoper ile yollarını ayırmasının ardından Sevilla forması giyen eski yıldızı Simon Kjaer'i kadrosuna katmak istemiş ancak Danimarkalı futbolcunun yıllık 4 milyon Euro net ücret istemesi sebebiyle transferden vazgeçilmişti.

Kjaer transferinin olumsuz sonuçlanmasının ardından alternatif arayışlarını sürdüren yönetim, Zanka ve Adil Rami takviyeleriyle savunmasını güçlendirdi. Ayrıca Wolfsburg forması giyen sağ bek Murat Sağlam da takıma dahil edildi. Elinde birçok orta saha olmasına rağmen bu bölgeden istediği verimi alamayan sarı-lacivertliler, bu bölge için hummalı bir çalışma içerisine girmiş ve ilk olarak Medipol Başakşehir forması giyen Emre Belözoğlu'nu kadrosuna katmıştı. Geçen sezonun ikinci yarısında Alanyaspor'dan kiralanan Ozan Tufan'ın dönmesi ve geçtiğimiz sezon sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Tolga Ciğerci'nin de oynayacak duruma gelmesiyle bu bölge için alternatifleri artan sarı-lacivertliler, transferi için Marsilya ile uzun görüşmeler yaptığı Luiz Gustavo'yu kadrosuna kattı.

Teknik heyetin raporu doğrultusunda forvet arkasına da takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Werder Bremen ile sözleşmesi sona eren Max Kruse'yi takıma dahil etti. Teknik direktör Ersun Yanal'ın Chelsea'den kiralanan Victor Moses'ın performansından memnun olmaması ve sözleşmesi sona eren Valbuena'nın takımdan ayrılması nedeniyle kanat arayışına giren yönetim, geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Galatasaray'da Al Ittihad'a transfer olan Garry Rodrigues ve Kayserispor forması giyen Deniz Türüç ile resmi sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon takıma dahil edilen hücum oyuncuları Islam Slimani ve Michael Frey'den istediği katkıyı alamayan sarı-lacivertliler, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor formasıyla etkili bir performans sergileyen Vedat Muriç ve İran Ligi ekiplerinden Esteghlal forması giyen Allahyar Sayyadmanesh'i transfer etti.

Kanarya, transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala Medipol Başakşehir'den ayrılan milli futbolcu Mevlüt Erdinç'i de kadrosuna katarak hücum hattını güçlendirdi. Yoğun bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, iç transferde de hareketli günler geçirdi. Sarı-lacivertlilerde kiralık olarak ayrılan isimler de dahil tam 21 futbolcu takımdan gönderildi.. Yeni sezona bambaşka bir çehreyle giriş yapan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, ara transfer döneminde takımdan ayrılacak isimleri netleştirdi.

İşte detaylar...

Fenerbahçe'de sezon başı transferinin bitimine 1 gün kala, "Kendine kulüp bul" denilen Mehmet Ekici'nin takımdan ayrılmasına kesin gözü ile bakılıyor..

KADRO DIŞI BIRAKILDI

29 yaşındaki futbolcu TFF'ye bildirilen 28 kişilik oyuncu kadrosuna dahil edilmedi. Tecrübeli futbolcunun İsrail Ligi ekiplerinden Maccabi Tel Aviv ile anlaştığı iddia edilmişti. Ekici'nin Trabzonspor'dan transferi epey olaylı olmuştu...

ZAJC DA YOLCU

Geçen sezon ortasında büyük umutlarla transfer edilen Miha Zajc da Ekici'yi takip edecek. Rus takımlarının radarında olan Sloven orta sahanın bu kez ya bonservisiyle ya da kiralık olarak gönderileceği öğrenildi.

LİSTENİN SON HALKASI SADIK

Bu arada Sadık Çiftpınar'ın da devre arasında takımdan ayrılması beklenirken, halen kapatılamayan açıklar da tamir edilecek..