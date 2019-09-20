Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk 20 sırada İngiltere’den 6, İspanya’dan 4, İtalya’dan 3, Almanya, Fransa ve Portekiz’den 2’şer ve Ukrayna’dan da 1 takım listeye adını yazdırdı. Son yıllarda Avrupa’da yer alan temsilcilerimiz Başakşehir 111, Osmanlıspor 136, Konyaspor 147, Yeni Malatyaspor 159, Trabzonspor 160, Akhisarspor ise 161. olarak sıralandı.

İşte Avrupa'nın en başarılı takımların sıralaması ve 3 büyüklerin yer aldığı konumu...

1- Real Madrid

121.000 puan

2- Atletico Madrid

109.000 puan

3- Barcelona

108.000 puan

4- Bayern Münih

104.000 puan

5- Juventus

99.000 puan

6- Manchester City

95.000 puan

7- PSG

86.000 puan

8- Liverpool

85.000 puan

9- Arsenal

81.000 puan

10- Manchester United

78.000 puan

24 - Beşiktaş

51.000 puan

UEFA'nın Avrupa Kupaları'ndaki son 5 yılı baz alarak güncellediği kulüpler sıralamasında Türkiye'den en başarılı konumu yine Beşiktaş elde etti.

39 - Fenerbahçe

31.500 puan

60 - Galatasaray

21.500 puan