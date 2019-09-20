İlk 20 sırada İngiltere’den 6, İspanya’dan 4, İtalya’dan 3, Almanya, Fransa ve Portekiz’den 2’şer ve Ukrayna’dan da 1 takım listeye adını yazdırdı. Son yıllarda Avrupa’da yer alan temsilcilerimiz Başakşehir 111, Osmanlıspor 136, Konyaspor 147, Yeni Malatyaspor 159, Trabzonspor 160, Akhisarspor ise 161. olarak sıralandı.

İşte Avrupa'nın en başarılı takımların sıralaması ve 3 büyüklerin yer aldığı konumu...

1- Real Madrid 
121.000 puan

2- Atletico Madrid 
109.000 puan

3- Barcelona 
108.000 puan

4- Bayern Münih 
104.000 puan

5- Juventus 
99.000 puan

6- Manchester City 
95.000 puan

7- PSG 
86.000 puan

8- Liverpool 
85.000 puan

9- Arsenal 
81.000 puan

10- Manchester United 
78.000 puan

24 - Beşiktaş 
51.000 puan

UEFA'nın Avrupa Kupaları'ndaki son 5 yılı baz alarak güncellediği kulüpler sıralamasında Türkiye'den en başarılı konumu yine Beşiktaş elde etti.

39 - Fenerbahçe 
31.500 puan

60 - Galatasaray 
21.500 puan