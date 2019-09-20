İlk 20 sırada İngiltere’den 6, İspanya’dan 4, İtalya’dan 3, Almanya, Fransa ve Portekiz’den 2’şer ve Ukrayna’dan da 1 takım listeye adını yazdırdı. Son yıllarda Avrupa’da yer alan temsilcilerimiz Başakşehir 111, Osmanlıspor 136, Konyaspor 147, Yeni Malatyaspor 159, Trabzonspor 160, Akhisarspor ise 161. olarak sıralandı.
İşte Avrupa'nın en başarılı takımların sıralaması ve 3 büyüklerin yer aldığı konumu...
1- Real Madrid
121.000 puan
2- Atletico Madrid
109.000 puan
3- Barcelona
108.000 puan
4- Bayern Münih
104.000 puan
5- Juventus
99.000 puan
6- Manchester City
95.000 puan
7- PSG
86.000 puan
8- Liverpool
85.000 puan
9- Arsenal
81.000 puan
10- Manchester United
78.000 puan
24 - Beşiktaş
51.000 puan
UEFA'nın Avrupa Kupaları'ndaki son 5 yılı baz alarak güncellediği kulüpler sıralamasında Türkiye'den en başarılı konumu yine Beşiktaş elde etti.
39 - Fenerbahçe
31.500 puan
60 - Galatasaray
21.500 puan