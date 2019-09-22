Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen sezonun özellikle ikinci yarısında gençleriyle ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız bütün futbolseverlerin takdirini kazanan Trabzonspor bu sezon inişli çıkışlı bir grafik sergiliyor. Ligde dört maçta 1 galibiyet 3 de beraberliği bulunan bordo-mavililer Avrupa’daki tek yenilgisini de 1-0’lık sonuçla Getafe’den aldı. En dikkati çeken istatistik, Trabzonspor’un son 15 resmî maçında kalesini gole kapatamaması oldu. Karadeniz ekibi geçen sezonun 28. haftasında gol yemediği Bursaspor maçının ardından lig ve Avrupa’da 15 resmî maçta kalesinde en az bir gol gördü.

Moral bulmak istiyor

Ligde bu hafta Sivas deplasmanına gidecek olan Trabzonspor’u rahatlatan istatistik ise dış sahalardaki yenilmezlik serisi. Ligde 16 maçtır bileği bükülmeyen Trabzonspor, deplasmanda 225 gündür yenilmiyor. Dış sahada son yenilgisini 10 Şubat 2019’da G.Saray’a karşı 3-1’lik skorla alan bordo-mavililer sonrasında oynadığı 9 deplasman maçında 4 galibiyet, 5 beraberlik elde etti. Sakat oyuncularının çokluğu sebebiyle eksik kadro ile Sivasspor deplasmanına gidecek olan bordo-mavililer rakibini yenerek moral bulmak istiyor.

Galibiyet serisi istiyor

Getafe dönüşü sabah 06.00’da taraftarların havaalanında kendisine verdiği destekten dolayı çok duygulanan teknik direktör Ünal Karaman oyuncularına “Bir galibiyet serisi yakalamamız lazım. Bu serinin ilki Sivasspor maçı olsun” dedi.