Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lionel Messi'nin dönüş maçında Katalanlar, 1994-95 sezonundan bu yana en kötü lig başlangıcını yaptılar. Geçen sezondan bu yana son 6 deplasman maçını kazanamayan Barcelona, 7 puanla haftayı kapadı. Bu sezon La Liga'ya yükselen Granda, harika bir başlangıçla ligin zirvesine yerleşirken, geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de geçiren İsmail Köybaşı ve Roberto Soldado'yu takıma katmıştı.Soldado mücadeleye ilk 11'de başladı ve 58 dakika sahada kaldı.İsmail Köybaşı ise yedek kulübesindeydi. Lionel Messi ikinci yarının başında oyna girdi fakat skoru değiştirmeyi başaramadı. Maçın sonunda Barcelona'nın yıldızlarından Luis Suarez," Bu yenilgi bizi yaraladı ve endişelendirdi. Kendimizi sorgulayıp seviyemizi yükseltmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Barcelona, ligde bir sonraki hafta Villarreal'i konuk edecek.