Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Formula 1’de sezonun 15. yarışı olan Singapur Grand Prix’inde gülen Ferrari pilotu Sebastian Vettel olurken, Ferrari’nin bir diğer pilotu Charles Leclerc de ikinci sırada yer aldı. Önceki gün yapılan sıralama turlarında ilk sırada yer alan Leclerc’in en önde başladığı yarışta podyuma çıkan üçüncü isim ise Red Bull pilotu Max Verstappen oldu. Lewis Hamilton’ın dördüncü sırada tamamladığı yarışta Valtteri Bottas ise beşinci oldu. Ferrari, 2017 Macaristan GP’den sonra ilk defa duble yaparken aynı zamanda Singapur’da duble yapan ilk takım oldu.

Beşinci zaferi

Vettel ise bu pistteki 5. zaferini elde etti. Singapur’da son puan, lider pilotların pite gelmesinin ardından liderliğe yükselen Alfa Romeo’nun çaylak sürücüsü Antonio Giovinazzi’nin oldu. Bu sonuçların ardından şampiyona lideri Lewis Hamilton 296 puana ulaşırken, takipçisi Bottas ise 231 puana yükseldi. Takımlar sıralamasında Mercedes’in 527 puanlı liderliği sürerken, Ferrari ise 394 puanla ikinci sırada yer aldı. Formula 1’de sezonun 16. yarışı önümüzdeki hafta Rusya’da yapılacak.