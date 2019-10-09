Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de zirve el değiştirdi. Hem de 39 yıl sonra. Yıllardır şampiyonluklara ve ilk sıralara ambargo koyan büyük kulüplerimiz bu sezon geride kalan 7. hafta sonunda geride kaldı. Peki zirvede kimler vardı? Aytemiz Alanya, DG Sivasspor, Trabzonspor ve İH Konyaspor. Tam 39 sene sonra üç büyükler olarak tabir edilen Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ilk dörde giremedi. F.Bahçe beşinci, Galatasaray onuncu ve Beşiktaş da on ikinci sırada yer aldı.

Paşa dibe indi

Erol Bulut yönetimindeki Alanyaspor, Rıza Çalımbay idaresindeki Sivasspor, Ünal Karaman’ın başındaki Trabzon ve Aykut Kocaman’ın takımı Konyaspor, büyüklere her şeyin para olmadığını ve maçın sahada mücadele edilerek kazanıldığını gösterdi. Ki, Konya dışında ligin zirvesinde bulunan ekiplerin hücum futbolu izleyenlere keyif verdi. Geçen sezona göre şaşırtıcı olan ise Kasımpaşa’nın küme düşme hattında bulunmasıydı.

İÇERİDE ÜSTÜN

Ligde ikinci sırada bulunan Demir Grup Sivasspor bu sezon iç sahada en fazla puan toplayan (10) takım durumunda. Rıza Çalımbay’ın öğrencileri evindeki dört maçta üç galibiyet, bir beraberlik aldı. Rakip ağlara bıraktığı 12 golün dokuzu da seyircisi önünde geldi. Yedi haftalık dilimde gol yükünü ise altı futbolcu çekti.