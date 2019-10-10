Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emin Uluç

Sezon başında sol bek takviyesi için çabalayan Fenerbahçe amacına ulaşamamış, Hasan Ali Kaldırım’ın sakatlığı sıkıntıyı körüklemişti. Ancak şapkadan tavşan çıkaran teknik direktör Ersun Yanal, bu açığı Nabil Dirar’la kapatmıştı. Ama gerçek mevkii sağ bek olmasına rağmen, hiç sırıtmadan sol bekte görev yapan 33 yaşındaki Faslı yıldız önceki gün ameliyat masasına yattı. Uzun süredir devam eden ağrılara daha fazla dayanamayan Dirar, Almanya’da çift taraflı sporcu fıtığı operasyonu geçirdi. En az bir ay sahalardan uzak kalacak olan Dirar, Denizli, Konya, Kayseri, Kasımpaşa maçlarında forma giyemeyecek. Ersun Yanal ise şimdiden sol bekte kimi görevlendireceğinin arayışlarına başlamış durumda.

Yeni joker arayışı

Ayak tabanındaki ağrılar sebebiyle tedavisini ABD’de sürdüren Hasan Ali cuma günü İstanbul’a dönecek. Özel tabanlık kullanacak olan Hasan Ali’nin çalışmalara başlaması bekleniyor, ancak sezon başından beri forma giymeyen tecrübeli oyuncunun performans ve maç eksiği sebebiyle Denizli deplasmanında görev alması zor. Bütün ihtimalleri hesaplayan Ersun Yanal’ın ön libero ve stoperde görev yapabilen Luis Gustavo’yla özel bir görüşme yaptığı ve Brezilyalı yıldızı sol bekte kullanabileceği öğrenildi. Özetle, sezon başından beri stoper, sağ bek, sol bek ve kanatlarda mecburiyet sebebiyle alternatif isimler bulmak zorunda kalan Ersun Yanal bir defa daha joker oyuncu keşfedecek.

FUTBOL ÂŞIĞI EMRE

Fenerbahçe ve Millî Takım’ın kaptanı Emre Belözoğlu, “Ben futbolu ve Fenerbahçe’yi seviyorum” dedi. Otuz dokuz yaşındaki yıldız oyuncu “Bu saatten sonra tek düşüncem sahada bir dakika bile kalsam nasıl katkı sağlarım; takıma, camiaya nasıl hizmet ederim, bunun için mücadele ediyorum” diye konuştu.

YENİ SPONSOR

Fenerbahçe Kadın ve Erkek voleybol takımları için teknoloji markası Fluo ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Fluo, Erkek Voleybol Takımı’na sırt, Kadın Voleybol Takımı’na ise şort/tayt sponsoru oldu. Başkan Ali Koç “Sponsorluklar genel giderlerin yüzde 20’sini karşılıyor. Voleybolda ise bu oran yüzde 60’ta” dedi.