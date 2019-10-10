Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray ekim ayı olağan divan toplantısı Galatasaray Lisesi’nde gerçekleşti. Toplantıya Başkan Mustafa Cengiz de katılırken Başkan Yardımcısı Kaan Kançal, son dönemde sarı-kırmızılı takıma karşı sergilenen tutumu değerlendirdi. Özeti ise “Enerjinizi bizi aşağıya çekmek için değil, izleyip örnek almak için kullanmanızı tavsiye ediyoruz” şeklindeydi. Kançal “En önemli değerlerimiz hedef alınıyor ve hedef gösteriyorlar. Mesela Hoca’mıza verilen cezalar. Verilen diğer cezalar ile karşılaştırıldığında hiç adaletli değildi. Unutmayın ki, bir kişiye verdiğiniz haksız ceza 30 milyon Galatasaray taraftarına, her birimize yapılmış haksızlıktır. Biz bu noktada kurullara adaletli olmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

İcraatlarımıza bakın

Kaan Kançal “Geçen sezon cezalar havalarda uçuşurken, başkanımız 150 gün ceza almışken, Fatih Terim 10 maç ceza almışken sizin deyiminizle ligin ilk yarısını santrforsuz oynamışken nasıl üç kupa aldığımızı incelemenizi tavsiye ediyoruz. Henüz kapattığımız transfer sezonunda bir oyuncu maliyetinde içinde dünya yıldızlarının da olduğu 13 tane futbolcuyu transfer ettiğimizi incelemenizi tavsiye ediyoruz. Çok ağır ekonomik krizden geçerken nasıl kâr ettiğimizi incelemenizi tavsiye ediyoruz. Enerjinizi bizi aşağıya çekmek için değil, seyredip örnek almak için kullanmanızı tavsiye ediyoruz” diye konuştu.

Fantastik bir takımız

G.Saray’ın Hollandalı yıldızı, ülkesinde Voetbal International dergisinin sorularını cevaplarken sarı-kırmızılı takımla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. “G.Saray’da mutluyum” diyen Babel işlerin henüz istedikleri gibi gitmediğini vurgulayarak “Bazı oyuncular gitti ve yerlerine yenileri geldi. Oyuncuların gerçek performanslarını göstermeleri biraz zaman alır ancak bizden bu dönemde iyi oynamamız ve puanlar toplamamız bekleniyor. Fantastik futbolculardan kurulu fantastik bir takımımız var. Şu anda olmamız gereken bir pozisyondayız. Bununla birlikte insanların bizleri bu kadar çabuk tartışmaması gerektiğini düşünüyorum. Şahsen bu kadar hızlı çıldıran bir yapım yok. Eğer ikna edici bir galibiyet alırsak her şey yeniden fantastik olacaktır. Kaygılı değilim çünkü oyuncu kalitemiz çok yüksek ve fazla sayıda opsiyona sahibiz. Şu anda önemli olan, doğru oyuncuları doğru pozisyonda oynatmak” dedi.

ASLAN PAS ÇALIŞTI

Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı. Fatih Terim oyuncularını önce salonda, sonra sahada çalıştırdı. İdman pas ağırlıklıydı. Radamel Falcao'nun tedavisine devam edildi.