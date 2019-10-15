Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CAHİT EROĞLU

2020 Avrupa Şampiyonası elemelerinde üç gün önce Arnavutluk’u son dakika golüyle de olsa devirmeyi başaran A Millî Takımımız, liderlik mücadelesinde Fransa karşısındaydı… Son dünya şampiyonunu Konya’da evire çevire 2-0 yenen ay-yıldızlı takımımızın hedefi en azından Fransa’dan puanla dönmekti. Teknik direktör Şenol Güneş, savunma ağırlıklı bir takımla Fransa’yı durdurma planı yapmıştı. İlk on dakikadan sonra ev sahibi ekip oyunda ağırlığını hissettirdi ve takımımızı âdeta ceza sahası çevresine hapsetti. Maç artık Fransız oyuncularla Mert Günok arasında geçmeye başlamıştı. Özellikle Griezmann ve Sissoko’nun girişimlerinde kalesinde devleşen Mert, beş kritik kurtarışla tabelanın değişmesine engel olurken, forvet oyuncusu Kenan Karaman bazen sağ bek, bazen de sol bek gibi savunmaya yardımcı olmaya çalışıyordu. İlk yarı, millîlerimizin üç pas üst üste yapamadan, rakibi karşıladığı görüntüde golsüz sona erdi.

Kaan’dan müthiş cevap

İkinci yarıya Okay’ın yerine Hakan Çalhanoğlu’nu alarak başladı Şenol Hoca. İlk yarıda ceza sahasına kapanan millî takım gitti, daha öne çıkan, rakip kaleyi yoklayan bir takım geldi. Hakan ve İrfan Can’la topa sahip olmaya başlayan ay-yıldızlılar zaman zaman Fransız savunmasını dengesiz yakalamayı da başardı. 60’ta Hakan’ın indirdiği topta Burak Yılmaz biraz yerden vurmayı başarsa Mandanda’yı çaresiz bırakabilirdi. İki dakika sonra bu defa Ozan denedi ancak o vuruş da autu boyladı. Fransızların hocası 72’de Ben Yedder’in yerine Oliver Giroud’yu oyuna aldı. O Giroud, dört dakika sonra kornerden gelen topa vurduğu kafayla Fransa’yı 1-0 öne geçirdi. Çok geçmeden Griezmann’ın Ozan’ı düşürdüğü pozisyonda topun başına Hakan geçti. Yıldız oyuncunun ortasına Kaan Ayhan müthiş bir kafa vuruşuyla tabelaya dengeyi getirdi: 1-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Türkiye Fransa’dan lider apoletiyle döndü…

FRANSIZLARDAN TUHAF İSTEK

Türkiye-Arnavutluk maçında futbolcularımızın asker selamı vermesi sebebiyle bazı Fransız siyasetçiler, 'spora siyaset karıştı' gerekçesiyle Türkiye maçının iptal edilmesini istedi. Bu tuhaf talep üzerine UEFA yetkilileri maçın iptal edilmeyeceğini duyurdu.

DESCHAMPS'TAN ÖVGÜ

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, "Kazanmak için yapılması gerekenleri yapamadık. Türkiye'nin kalecisi çok çok iyiydi. Bazen böyle şeyler olabilir. Genel olarak yaptıklarımızdan memnunum. Türkiye'deki gibi dengesiz bir maç yoktu" sözlerini kullandı.

ANDORRA'YI YENDİLER

Grubumuzda elemeler yolunda rakibimiz olan İzlanda evinde Andorra'yı 2-0 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu. 38. dakikada Arnor Sigurdsson'un golüyle öne geçen İzlanda ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 65. dakikada Kolbeinn Sigthorsson attığı golle skoru perçinledi. Grubun bir diğer maçında ise Arnavutluk deplasmanda Moldova'yı 3-0 mağlup etti.