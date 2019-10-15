Aerobik cimnastik disiplininde Dünya ve Avrupa Şampiyonu Ayşe Begüm Onbaşı, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Son olarak Avrupa Aerobik Cimnastik Şampiyonası’nda çiftlerde gümüş madalyanın sahibi olan Red Bull sporcusu Onbaşı, Bolu’da düzenlenen sezonun son turnuvası Federasyon Kupası’nda çiftler kategorisinde altın madalya kazanarak sezonu altın madalya ile kapattı.
Ayşe Begüm Onbaşı sezonu şampiyonlukla kapattı
15.10.2019 - 16:41 | Son Güncelleme: 15.10.2019 - 16:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aerobik cimnastik dalında Dünya ve Avrupa Şampiyonu olan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Bolu’da düzenlenen Federasyon Kupası’nda çiftler kategorisinde altın madalyanın sahibi oldu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ayşe Begüm Onbaşı,
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