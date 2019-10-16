Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Motosiklet akrobasi dalında Türkiye’nin en başarılı sporcusu olan Birkan Polat, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Afyonkarahisar Göbeklitepe Kültür Finali Kupası'nda mücadele eden Red Bull sporcusu, rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.