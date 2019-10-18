Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemde adı Fenerbahçe ile anılmaya başlanan Arsenal’in yıldız orta saha oyuncusu Mesut Özil, uzun süren sessizliğini The Athletic’e bozdu. Türk asıllı futbolcu, Arsenal’deki geleceği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la olan fotoğrafı, Alman Millî Takımı’nı bırakmasıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. 2021 yılına kadar Arsenal ile sözleşmesi bulunduğunu hatırlatan Mesut “Ben gitmeyeceğim. 2021 yılına kadar buradayım” derken teknik direktör Umay Emry’nin kendisini oynatıp oynatmama ile ilgili kararlarına saygı duyduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la çektirdiği fotoğraf sebebiyle ırkçı saldırılara uğradığını anlatan Mesut, kendisini korumasız hissettiğini ve millî takımı bırakma kararının en doğrusu olduğunu söyledi.

Kimse sahiplenmedi

Mesut “Erdoğan şu anda Türkiye’nin cumhurbaşkanı. O insana, kim olursa olsun, saygı göstermek durumundayım. Eğer Angela Merkel Londra’da olsa ve beni görmek istese elbette onu da yapardım. Bu, ülkenin en yüksek pozisyondaki kişisine saygı göstermekle alakalı. Almanya adına dokuz sene futbol oynadım, Dünya Kupası’nı kazandım. Politikacılar ve tanınmış kişiler de bana ırkçı saldırıda bulundu. Ama millî takımdan biri de çıkıp ‘Durun, ne yapıyorsunuz, o bizim oyuncumuz’ demedi. Özür dilesem sanki her şey düzelecekti. Bunu asla yapmazdım. Irkçılık her zaman vardı ama insanlar bu durumu bir bahane olarak kullandı. Ben kiminle fotoğraf çektireceğimin kararını vermekte özgürüm” ifadelerini kullandı.