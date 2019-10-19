Basketbol THY Avrupa Ligi'nde Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile Barcelona, ilk 3 karşılaşmadan galip ayrılan takımlar olurken, İspanya temsilcisi averajla lider durumda.
Lige iyi başlayamayan Fenerbahçe Beko, konuk ettiği Baskonia'yı 87-80 yenerek ligde bu sezon ilk galibiyetini aldı.
Organizasyonun son finalisti Anadolu Efes ise deplasmanda Valencia Basket'i 83-78 mağlup ederek ligde beşinciliğe yükseldi.
Haftayı zirvede bitiren Barcelona, ağırladığı ALBA Berlin'i 103-84 yendi. Son şampiyon CSKA Moskova ise sahasında Khimki'yi 99-86 ile geçerek 3'te 3 yapan bir diğer takım oldu.
Sonuçlar
CSKA Moskova (Rusya) - Khimki (Rusya): 99-86
Zalgiris (Litvanya) - Real Madrid (İspanya): 86-73
Fenerbahçe Beko - Baskonia (İspanya): 87-80
Maccabi FOX (İsrail) - Kızılyıldız mts (Sırbistan): 84-69 (Uzatma sonunda)
Bayern Münih (Almanya) - ASVEL (Fransa): 104-63
Panathinaikos (Yunanistan) - AX Armani Exchange Milan (İtalya): 78-79
Olympiakos (Yunanistan) - Zenit (Rusya): 68-77 (Uzatma sonunda)
Barcelona (İspanya) - ALBA Berlin (Almanya): 103-84
Valencia (İspanya) - Anadolu Efes: 78-83