Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Denizli deplasmanına giden Fenerbahçe’de beklenen oldu. Hafta içinden bu yana kasık bölgesinde ağrıları olan Max Kruse tedavi amaçlı İstanbul’da bırakıldı. Kaburgasında çatlak olan Emre Belözoğlu ise kafilede yer aldı. Tecrübeli yıldız bu karşılaşmada riske edilmeyecek olsa da varlığıyla takıma güç katacak. Yerli yabancı bütün oyuncuların büyük saygı duyduğu Emre’nin kafilede olması sarı-lacivertliler için çok önemli bir motivasyon. Kaptan da, sakatlığının özel bir tedavisi olmadığı için arkadaşlarından ayrı kalmak istemedi.

Hasan Ali’nin dönüşü

Millî araya Antalya mağlubiyetiyle giren Fenerbahçe, yeni araya kadar olan 4 maçlık periyotta 12 puan hedefi koyarken, teknik direktör Ersun Yanal, Denizli karşısında stoper bölgesi dışında değişiklik yapmayı planlamıyor. Tedavileri tamamlanan Hasan Ali, Rodrigues ve Moses kafilede yer almasına rağmen, Yanal sadece Dirar’ın yokluğunda Hasan Ali’yi ilk 11’de sahaya sürmeyi planlıyor. Kruse’nin yerine Zajc’a görev verecek olan Yanal kanatlarda da Deniz ile Tolga’yı kullanmayı planlıyor.